Génération France Musique du samedi 19 janvier 2019

7h53 : Blind test, le jeu pour gagner des disques ou des places de concert.

Nous vous proposons aujourd'hui de gagner un exemplaire du disque de la Folle journée de Nantes "Carnets de voyage" paru chez Mirare.

8h02 :La chronique Antoine Pecqueur

8h04 :La chronique Thierry Hilleriteau

8h20 :Musique en région

8h40 :Faites passer par Nathalie Moller

8h50 :Leurs premiers pas

Une archive de l'I.N.A / France Musique

Programmation musicale

Wolfgang Amadeus Mozart

Divertimento en Ré Majeur KV 136 (Allegro)

Quatuor Van Kuijk

Franz Schubert

Trio avec piano n°1 en si bémol Majeur D.898 (Andante)

Trio Les Esprits

Carl Philip Emanuel Bach

Sinfonia en si mineur Wq. 182 n°5 H 661 (Presto)

Ensemble Pulcinella

Direction : Ophélie Gaillard

Joaquin Rodrigo

3 Canciones populares espanolas (Adela)

Raquel Camarinha, soprano

Emmanuel Rossfelder, guitare

Johann Adolf Hasse

Antigono - Sinfonia (Allegro di molto)

Opera Fuoco

Direction : David Stern

Giuseppe Verdi

Aïda (Vieni o guerrierovindice, acte 2, scène 2)

Chœur et orchestre de l’Académie Sainte Cécile de Rome

Direction : Antonio Pappano

Jacques Offenbach

Orphée aux enfers : Can-can / Galop infernal (Acte IV)

Berliner Symphoniker

Direction : Robert Stolz

Charles Oberthur

Berceuse op.299

Marielle Nordmann, harpe

Nemanja Radulovic, violon

Sofia Goubaidoulina

Musical toys (The drummer)

Claire Marie Le Guay, piano

Edouard Grieg

Danse norvégienne op 35 n°2 (Allegretto tranquillo et grazioso)

Quintette Moragues

Henry Purcell

The fairy queen (If love’s a sweet passion, duo et choeurextrait de l’acte III)

Les Arts Florissants

Direction : William Christie

Bedrich Smetana

Trio en sol mineur op.15 (Finale)

Trio Atanassov

Gabriel Fauré

Pélléas et Mélisande (Sicilienne)

Concerto donné le 10 décembre 2000 à l’Auditorium Stravinski de Montreux

Orchestre Philharmonique de Radio France

Direction : Myung Whun Chung