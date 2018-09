Génération France Musique du samedi 08 septembre 2018

7h53 : Blind test, le jeu pour gagner des disques ou des places de concert.

Nous vous proposons aujourd'hui de gagner des places pour le concert L’Amour Sorcier, interprété par l’Euskal Barrokensemble le 15 septembre, dans le cadre du festival Royaumont à Asnieres sur Oise, qui a lieu du 25 août au 7 octobre 2018.

8h02 :La chronique d’Antoine Pecqueur

8h04 :La chronique de Thierry Hilleriteau

8h20 :Musique en région

8h40 :Faites passer par Nathalie Moller

8h50 : Leurs premiers pas :

Une archive INA / France Musique du pianiste Bertrand Chamayou en 1999!

Programmation musicale

Wolfgang Amadeus Mozart

Concerto n°9 en Mi bémol Majeur

François Dumont, piano

Orchestre Symphonique de Bretagne

Direction : Julien Masmondet

Johannes Brahms

Sextuor à cordes n°1 en Si bémol Majeur op 18 (Andante ma moderato)

Pierre Fouchenneret et Shuichi Okada, violons

Lise Berthaud et Adrien Boisseau, altos

François Salque et Yann Levionnois, violoncelles

Jacques Ibert

Concerto pour violoncelle et vents (Gigue)

Henri Demarquette, violoncelle

Ensemble Initium

Direction : Clément Mao-Takacs

Gioachino Rossini

L’italienne à Alger (Cruda sorte)

Marie-Nicole Lemieux, contralto

Orchestre national de Montpellier

Direction : Enrique Mazzolla

Piotr Ilitch Tchaïkovsky

Casse Noisette (pas de deux)

Orchestre du théâtre Mariinsky

Direction : Valery Gergiev

François Couperin

Pièce de clavecin Livre IV 20è ordre en Sol Majeur : Les Tambourins

Bertrand Cuiller, clavecin

Carl Maria Von Weber

Quintette avec clarinette en Si Bémol Maj op 34 (Allegro)

Pierre Génisson, clarinette

Quartet 212

Jean-Sébastien Bach

Sonate pour violon et piano en La Maj n°2 en La Maj BWV (Andante)

Nicolas Dautricourt, violon

Jho Pohjonen, piano

Joseph Haydn

Concerto pour violoncelle n°2 en Ré majeur op 101 – 3 (Rondo)

Victor Julien Laferière, violoncelle

Orchestre royal de chambre de Wallonie

Direction : Frank Braley

Barbara

Ce matin-là

Alexandre Tharaud, piano

Michel Portal, clarinette

Quatuor Modigliani

François de Roubaix

La Scoumoune

Le sacre du Tympan

Direction : Fred Pallem

Antonio Vivaldi

Concerto pour viole d'amour

I Solisti Veneti

Claudio Scimone

Franz Liszt

Mazeppa en ré mineur

Bertrand Chamayou, piano

Alexandre Desplat

The King’s speech

Alain Planès, piano

Traffic Quintet