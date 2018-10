Génération France Musique du samedi 06 octobre 2018

7h53: Blind test, le jeu pour gagner des disques ou des places de concert

Nous vous proposons aujourd'hui de gagner un exemplaire du livre-disque "La Plume enchantée de Wolfgang Amadeus Mozart", un récit écrit et raconté par Marianne Vourch. Pour gagner des places,cliquez ici!

Plus d'infos sur bayardmusique.com

8h02 :La chronique Antoine Pecqueur

8h04 :La chronique Thierry Hilleriteau

8h20 :Musique en région

8h40 :Faites passer par Nathalie Moller

8h50 :Leurs premiers pas

Programmation musicale

Francis Poulenc

Sinfonietta (Allegro con fuoco)

Orchestre de Picardie

Direction : Edmon Colomer

Antonio Vivaldi

Credo en mi mineur RV 591 (Crucifixus)

Les cris de Paris

Direction : Geoffroy Jourdain

Dimitri Chostakovitch

Elégie en fa dièse mineur

Quatuor Debussy

George Onslow

Quintette à vent en fa Majeur op. 81 (Finale)

Quintette Klarthe

Jean-Sébastien Bach

Sonate en mi Majeur BWV.1035 (Allegro)

Les Musiciens de Saint-Julien

flûte et direction : François Lazarevitch

Francesc Valls

Missa Scala Aretina (Gloria : Quoniam tu solus Sanctus)

Le Concert des Nations

La Cappela Reial de Catalogne

Direciton : Jordi Savall

Henry Purcell

King Arthur (Cold song)

arrangement pour sopraniste, piano, contrebasse, batterie et percussions

Fabrice di Falco Quartet

Maurice Ravel

Sérénade grotesque

François Joël Thiollier, piano

Gabriel Fauré

Pelléas et Mélisande op.80 (Sicilienne)

Orchestre de chambre de Lausanne

Direction : Armin Jordan

Franz Schubert

Impromptu en sol bémol Majeur op.90 n°3 D.899 n°3

Alexandre Tharaud, piano

Joseph Haydn

Symphonie en sol mineur 83 « la Poule » (Vivace)

Le concert de la Loge

Direction : Julien Chauvin

Michel Legrand

You must believe in spring

Jessye Norman, voix

Michel Legrand, piano

Ron Carter, basse

Grady Taten batterie

Camille Saint-Saëns

Samson et Dalila (Bacchanale, Acte III)

Orchestre Philharmonique de Berlin

Direction : Gustavo Dudamel

Ludwig van Beethoven

Sonate op.12 n°1 (Finale)

Hilary Hahn, violon

Natalie Zhu, piano