France Musique est à vous en direct de la Folle Journée de Nantes

"France Musique est à vous" prend ses quartiers à la Folle Journée de Nantes ce samedi 29 janvier ! Le principe reste le même : vous faites la programmation mais cette fois-ci avec vos souvenirs du festival !

, © Radio France / Elise Lejeune

Générique de l'émission :L'horloge de Flore : 12 heures Nyctanthe de Malabar - pour hautbois et orchestre - Jean Françaix

, © -

Les deux chroniques de l'émission

8H00 - Une oeuvre, trois idées par Marc-Olivier Dupin émission Une oeuvre, trois idées Une truite ? Quoi d'autre...

8H050 - Tendez l'oreille par Christophe Dilys émission Tendez l'oreille Tendez l'oreille... en public à Nantes ! Quiz spécial "C'est trop beau pour être vrai"

Programmation musicale de l'émission

Domenico Scarlatti

Sonate en si mineur K27 L 449

Anne Queffelec

Album : Ombre et lumière

Label : Mirare (2014)

Gabriel Fauré

Au bord de l’eau

Patricia Petitbon, Susan Manoff

Album : L’amour, la mort, la mer

Label : Sony Music (2020)

Franz Schubert

Symphonie n°3 en Ré Maj D 200 : 1. Adagio maestoso - Allegro con brio

Orchestre symphonique de la radio bavaroise

Album : Robert Schumann et Franz Schubert : Symphonies

Label : BR KLASSIK (2019)

Ernest Bloch

Schelomo B 39 (Rhapsodie hébraïque) : 2. Allegro moderato – pour violoncelle et orchestre

Edgar Moreau

Album : Transmission

Label : Erato (2022)

Ernest Bloch

Schelomo B 39 (Rhapsodie hébraïque) : 3. Adante moderato – pour violoncelle et orchestre

Edgar Moreau

Album : Transmission

Label : Erato (2022)

Georgy Sviridov

3 Hymnes à la patrie : Tristesse des grands espaces – pour chœur mixte a capella

Chœur Philharmonique D’Ekaterinbourg

Album : Prières russes

Label : Mirare (2017)

Franz Schubert

Quatuor à cordes n°4 en Ut Maj D 46 : 4.Finale - Allegro

Quatuor Modigliani

Album : Schubert : intégrale des quatuors à cordes

Label : Mirare (2022

Gregorio Allegri

Psaume 51 : Miserere mei Deus

The Tallis Scholars

Album : Miserere Mundi : Vox Patris caelestis et Palestrina : Missa Papae Marcelli

Label : Gimell Records (1980)

Frederic Chopin

Valse en la min Op.34 n°2 pour piano

Abdel Rahman El Bacha

Album : Chopin : œuvres pour piano seul / Vol.7

Label : Forlane (1999)