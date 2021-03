France Musique est à vous du samedi 27 mars 2021

Troisième saison et c'est toujours vous qui faites la programmation musicale de l'émission !

Partagez avec nous vos coups de cœur musicaux en cliquant directement sur l'onglet Contactez-Nous ou à l'adresse : francemusiqueestavous@radiofrance.com.

Vous pouvez également nous transmettre vos choix musicaux sur Twitter @francemusique et Facebook avec le hashtag #francemusiqueestavous

Toujours à propos d'un choix musical, vous pouvez aussi nous laisser un message enregistré de chez vous via un dictaphone de téléphone ou d'ordinateur et nous parler de ce choix (mais aussi de vous, de votre quotidien, votre rapport à la musique...) et nous adresser l'enregistrement par mail (maximum de 2 ').

Certains auditeurs pourront même nous expliquer leurs choix musicaux à l'antenne !

Le disque "Rachmaninov, Chostakovitch, Denisov - Victor Julien-Laferrière et Jonas Vitaud" sera offert aux auditeurs échangeant avec Gabrielle à l'antenne ce samedi 27 mars. Dans cet album, Victor Julien, le violoncelliste français a décidé de graver deux sommets du répertoire, les sonates de Rachmaninov et de Chostakovitch en compagnie du pianiste Jonas Vitaud avec lequel il a une grande proximité. Une pièce rare du compositeur russe Edison Denisov complète ce programme : les Variations sur un thème de Schubert, composées en 1986.

France Musique est d'ailleurs partenaire des Musicales franco-russes de Toulouse se tenant du 13 mars au 1er avril 2021.

