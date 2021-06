France Musique est à vous du samedi 26 juin 2021

Troisième saison et c'est toujours vous qui faites la programmation musicale de l'émission !

Au programme de l'émission :

09h50 - La Chronique De Christophe Dilys "Tendez L'oreille"Partagez avec nous vos coups de cœur musicaux en cliquant directement sur l'onglet Contactez-Nous ou à l'adresse : francemusiqueestavous@radiofrance.com.

Vous pouvez également nous transmettre vos choix musicaux sur Twitter @francemusique et Facebook avec le hashtag #francemusiqueestavous

Toujours à propos d'un choix musical, vous pouvez aussi nous laisser un message enregistré de chez vous via un dictaphone de téléphone ou d'ordinateur et nous parler de ce choix (mais aussi de vous, de votre quotidien, votre rapport à la musique...) et nous adresser l'enregistrement par mail (maximum de 2 ').

Certains auditeurs pourront même nous expliquer leurs choix musicaux à l'antenne !

Les 4 auditeurs échangeant à l'antenne avec Gabrielle ce samedi remportent 4 CD Dialogues du clarinettiste Nicolas Baldeyrou.

Le nouveau podcast Les Zinstrus de Saskia de Ville met d'ailleurs en lumière la clarinette dans l'épisode "Sibé, la clarinette avec Jean-Pascal Zadi & Bertrand Laude".

PODCAST PROPOSÉ PAR SASKIA DE VILLE article Les ZINSTRUS, nouveau podcast jeunesse produit par Saskia de Ville.

Générique de l'émission : Une tabatière à musique op 32 (Valse badinage en La Maj op 32) - Anatole Liadov

10h50 : La Chronique D'Aliette De Laleu