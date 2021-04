France Musique est à vous du samedi 17 avril 2021

Henry Purcell compositeur

Didon et Enée : Didon : When I am laid in earth

René Jacobs : chef d'orchestre, Orchestre du Siècle des Lumières, Choeur Du College Clare De Cambridge, Lynne Dawson : Soprano, Rosemary Joshua : Soprano, Gerald Finley : Baryton (voix), Maria Cristina Kiehr : Soprano, Susan Bickley : Mezzo-soprano, Divers