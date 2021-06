France Musique est à vous du samedi 12 juin 2021

Troisième saison et c'est toujours vous qui faites la programmation musicale de l'émission !

Partagez avec nous vos coups de cœur musicaux en cliquant directement sur l'onglet Contactez-Nous ou à l'adresse : francemusiqueestavous@radiofrance.com.

Vous pouvez également nous transmettre vos choix musicaux sur Twitter @francemusique et Facebook avec le hashtag #francemusiqueestavous

Toujours à propos d'un choix musical, vous pouvez aussi nous laisser un message enregistré de chez vous via un dictaphone de téléphone ou d'ordinateur et nous parler de ce choix (mais aussi de vous, de votre quotidien, votre rapport à la musique...) et nous adresser l'enregistrement par mail (maximum de 2 ').

Certains auditeurs pourront même nous expliquer leurs choix musicaux à l'antenne !

Les 4 auditeurs échangeant à l'antenne avec Gabrielle ce samedi remportent 4 CD de Liya Petrova qui a imaginé l’édition 2021 de la Musikfest Parisienne dont les 2 premiers concerts seront à réécoutés les 10 et 11 juin et le 3ème concert à découvrir le 14 juin prochain dans Le Concert de 20h.

MUSIKFEST PARISIENNE événement 2ème édition de la Musikfest Parisienne du 25 au 29 mai 2021

Générique de l'émission : Une tabatière à musique op 32 (Valse badinage en La Maj op 32) - Anatole Liadov

Au programme de l'émission :

09h50 - La Chronique De Christophe Dilys "Tendez L'oreille"

10h50 : La Chronique D'Aliette De Laleu