France Musique est à vous du samedi 11 décembre 2021

Quatrième saison et c'est toujours vous qui faites la programmation musicale de l'émission !

Partagez avec nous vos coups de cœur musicaux en cliquant directement sur l'onglet Contactez-Nous ou à l'adresse : francemusiqueestavous@radiofrance.com.

Vous pouvez également nous transmettre vos choix musicaux sur Twitter,Instagram et Facebook avec le hashtag #francemusiqueestavous ou nous laisser un message enregistré de chez vous via un dictaphone de téléphone ou d'ordinateur et nous parler de ce choix (mais aussi de vous, de votre quotidien, votre rapport à la musique...) et nous adresser l'enregistrement par mail (maximum de 1'30).

Toute l'équipe reste à votre disposition pour toute question d'ordre musicale ou technique !

Générique de l'émission :L'horloge de Flore : 12 heures Nyctanthe de Malabar - pour hautbois et orchestre - Jean Françaix

Jeu-concours

Cette semaine, tentez de gagner le disque Live des Frivolités parisiennes Le Diable à Paris – Marcel Lattès, sorti le 25 juin 2021 sous le label B Records.

Le concert est passé dans « Génération France Musique le Live » le samedi 3 juillet. Vous pouvez le réécouter juste ici.

Par ailleurs, du 11 décembre au 1er janvier Les Frivolités Parisiennes se produiront au Théâtre du Châtelet pour le spectacle Cole Porter.