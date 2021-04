France Musique est à vous du samedi 03 avril 2021

Troisième saison et c'est toujours vous qui faites la programmation musicale de l'émission !

Partagez avec nous vos coups de cœur musicaux en cliquant directement sur l'onglet Contactez-Nous ou à l'adresse : francemusiqueestavous@radiofrance.com.

Vous pouvez également nous transmettre vos choix musicaux sur Twitter @francemusique et Facebook avec le hashtag #francemusiqueestavous

Toujours à propos d'un choix musical, vous pouvez aussi nous laisser un message enregistré de chez vous via un dictaphone de téléphone ou d'ordinateur et nous parler de ce choix (mais aussi de vous, de votre quotidien, votre rapport à la musique...) et nous adresser l'enregistrement par mail (maximum de 2 ').

Certains auditeurs pourront même nous expliquer leurs choix musicaux à l'antenne !

Les 4 auditeurs échangeant à l'antenne avec Gabrielle remporteront cette semaine 4 codes de téléchargement Wagnermania pour le disque "Wagnermania - Michelle DeYoung, Simon O'Neill, Pierre-Yves Pruvot, Case Scaglione" avec l'Orchestre Nation d'Île-de-France.

France Musique est aussi partenaire de l'Association Française des Orchestres pour les concerts en ligne d'avril 2021.

Générique de l'émission : Une tabatière à musique op 32 (Valse badinage en La Maj op 32) - Anatole Liadov

Au programme de l'émission