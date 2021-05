France Musique est à vous du samedi 01 mai 2021

Henry Purcell compositeur

The fairy queen : Yes Daphne in your looks I find (Acte V) Air d'un Chinois

John Eliot Gardiner : chef d'orchestre, Solistes Baroques Anglais, Jennifer Smith : Soprano, La nuit, Judith Nelson : Soprano, Le mystere, Martyn Hill : Ténor, Phoebus, Stephen Varcoe : Baryton-basse (voix), Le sommeil, David Thomas : Basse (voix), Mopsa