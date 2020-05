France Musique est à vous, depuis chez nous !

Même en confinement, nous vous ouvrons l'antenne. Alors, racontez-nous comment vous vivez cette période, et faites nous partager vos émotions musicales et les œuvres et interprètes que vous souhaitez écouter...

Une émission de partage et de lien, faite depuis chez nous, pour vous !

Racontez-nous comment vous vivez cette période, les œuvres et interprètes que vous souhaitez écouter et partager.... et si vous voulez, intervenez à l'antenne par message vocal. Comment ? En vous enregistrant via le micro de votre téléphone ou celui de votre ordinateur et en nous envoyant vos messages par mail à l'adresse suivante : francemusiqueestavous@radiofrance.com

Merci de faire en sorte que votre message ne dépasse pas les 2 minutes !

Pour la programmation musicale vous pouvez également nous transmettre vos choix sur Twitter @francemusique et Facebook avec le hashtag #francemusiqueestavous

Au programme

9h50 - La chronique d'Aliette de Laleu

10h50 - La chronique de Christophe Dilys : "Tendez l'oreille"

Programmation musicale

Jean-Sébastien Bach

15 sinfonias à 3 voix BWV 787 à 801 : Sinfonia n°2 en ut min BWV 788 - arrangement pour guitare

David Russell (guitare)

Telarc TEL-33223-02

Antonio Vivaldi

Juditha triumphans RV 644 : Veni me sequere fida (Acte I) Air de Judith

Academia Montis Regalis (orchestre)

Magdalena Kožená (mezzo-soprano)

Alessandro De Marchi (direction)

Naive OP 30401

Adolphe Adam

Le postillon de Longjumeau : Entracte (Acte II) (instrumental)

Orchestre philharmonique de Monte-Carlo

Daniel Favre (clarinette)

Thomas Fulton (direction)

EMI 7475548

Raphaëlle Brochet

Santhanam

Philippe Aerts (contrebasse)

Raphaëlle Brochet (chant)

Igloo Records IGL282

Ludwig van Beethoven

Equale en ré min WoO 30 n°1 - arrangement pour ensemble de violoncelles

Paul Bazelaire et son ensemble de violoncelle

Pathé X 8 704

Idir

A vava inouva

Idir (guitare er chant)

Blue Silver 032-2

Joaquín Rodrigo

Concierto de Aranjuez : Adagio

Academy of St Martin in the Fields (orchestre)

Pepe Romero (guitare)

Barry Davis (cor anglais)

Neville Marriner (direction)

Philips PHPS 411 440-2

Les Frères Jacques

Tango interminable des perceurs de coffres-forts

BDMUSIC 78483

Little Richard

I'm just a lonely guy

Frémeaux et Associés FA 5430

Hector Berlioz

Harold en Italie op 16 : 2. Marche de pèlerins chantant la prière du soir - pour alto et orchestre

Les Siècles (orchestre)

Tabea Zimmermann (alto)

François-Xavier Roth (direction)

Harmonia Mundi 902634DI

Gustave Charpentier

Louise : Depuis le jour (Acte III Sc 1) Air de Louise

New Philharmonia Orchestra

Ileana Cotrubaș (soprano)

Georges Prêtre (direction)

Sony Classical 88697526312

Brad Mehldau

These foolish things (remind me of you)

Nonesuch Records 7559794650

Emmanuel Chabrier

Pastorale des cochons roses

Camille Maurane (baryton)

György Sebök (piano)

Erato 4509-92304-2/6

Gaby Moreno

La llorona

Félix Mendelssohn

Romance sans paroles en Ré Maj op 109

Gary Hoffman (violoncelle)

David Selig (piano)

La Dolce Volta LDV 05

Pierre Perret

La grande ourse

WEA International 2564 60 728 2