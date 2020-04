France Musique est à vous, depuis chez nous !

Même en confinement, nous vous ouvrons l'antenne.

Une émission de partage et de lien, faite depuis chez nous, pour vous !

Racontez-nous comment vous vivez cette période, les œuvres et interprètes que vous souhaitez écouter et partager.... et si vous voulez, intervenez à l'antenne par message vocal. Comment ? En vous enregistrant via le micro de votre téléphone ou celui de votre ordinateur et en nous envoyant vos messages par mail à l'adresse suivante : francemusiqueestavous@radiofrance.com

Merci de faire en sorte que votre message ne dépasse pas les 2 minutes !

Pour la programmation musicale vous pouvez également nous transmettre vos choix sur Twitter @francemusique et Facebook avec le hashtag #francemusiqueestavous

Au programme :

9h50 - La chronique d'Aliette de Laleu

10h50 - La chronique de Christophe Dilys : "Tendez l'oreille"

Programmation musicale

Sergueï Rachmaninov

Prélude en sol min op 23 n°5 - pour piano

Sviatoslav Richter (piano)

BBC Worldwide Music BBCL 4090-2

Johann Paul von Westhoff

Sonate pour violon et basse continue n°2 : Imitazione del liuto

Daniel Hope (violon)

DGG 4778094

Fred Astaire

Cheek to cheek

Leo Reisman and his orchestra

Sony 88883792812

Gabriel Fauré

Requiem en ré min op 48 : 5. Agnus Dei - Lux aeterna (choeur)

Orchestre des Champs-Elysées

La Chapelle Royal (Choeur)

Philippe Herreweghe (direction)

Harmonia Mundi HMC 901771

Max Bruch

Pièce pour alto clarinette et piano en mi bémol min op 83 n°8

Gérard Caussé (alto)

Paul Meyer (clarinette)

François-René Duchâble (piano)

Erato 0190295681586/4

Franz Schubert

Auf dem Wasser zu singen op 72 D 774

Christoph Prégardien (ténor)

Julian Prégardien (ténor)

Michael Gees (piano)

Challenge Classic CC72645

Henry Purcell

The fairy Queen : They shall be as happy (Acte V) Choeur

Solistes Baroques Anglais (orchestre)

Choeur Monteverdi

John Eliot Gardiner (direction)

Archiv Produktion 419221-2

Henry Purcell

The fairy Queen : Chaconne : Danse des Chinois et des Chinoises (Acte V)

Solistes Baroques Anglais (orchestre)

John Eliot Gardiner (direction)

Archiv Produktion 419221-2

Clément Doucet / Frédéric Chopin

Chopinata (sur des motifs de Chopin)

Clément Doucet (piano)

EMI Classics 5099972570326

Nicola Porpora

Polifemo : Alto giove (Acte III) Air d'Aci

Simone Kermes (soprano)

Magnifica Comunita (orchestre)

Isabella Longo (direction)

Sony Classicals 88691963952

Francis Poulenc

Concerto en re min FP 61 : Finale (allegro molto) - pour 2 pianos et orchestre

Francis Poulenc (piano)

Jacques Février (piano)

Orchestre de la Société des concerts du Conservatoire

Georges Prêtre (direction)

EMI 7626902

Louis Armstrong

On the sunny side of the street

EMI 7920302

Philip Glass

Concerto pour quatuor de saxophones et orchestre : 4ème mouvement

Quatuor de Saxophone RascherOrchestre de chambre de Stuttgart

Dennis Russell Davies (direction)

Nonesuch 7559-79496-2

Giulio Caccini

Amarilli

Cecilia Bartoli (mezzo-soprano)

György Fischer (piano)

Decca 436267-2

Benjamin Britten

A ceremony of carols op 28 : This little babe

Sioned Williams (harpe)

Chœur de la Cathédrale de Westminster

Hyperion CDA 66220

Youn Sun Nah

Kangwondo arirang

Act Music 9094-2

Iannis Xenakis

Rebonds : Partie B - pour percussions

Adélaïde Ferrière (percussions)

Evidence EVCD067

Charles Trenet

En avril à Paris

BDMusic 78481

Jean-Sébastien Bach

Concerto n°4 en La Maj BWV 1055 : Allegro ma non tanto

Philharmonie de chambre allemande de Brême

David Fray (piano et direction)

Virgin Classic 213642