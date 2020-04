France Musique est à vous, depuis chez nous !

Même en confinement, nous vous ouvrons l'antenne.

Une émission de partage et de lien, faite depuis chez nous, pour vous !

Racontez-nous comment vous vivez cette période, les œuvres et interprètes que vous souhaitez écouter et partager.... et si vous voulez, intervenez à l'antenne par message vocal. Comment ? En vous enregistrant via le micro de votre téléphone ou celui de votre ordinateur et en nous envoyant vos messages par mail à l'adresse suivante : francemusiqueestavous@radiofrance.com

Merci de faire en sorte que votre message ne dépasse pas les 2 minutes !

Pour la programmation musicale vous pouvez également nous transmettre vos choix sur Twitter @francemusique et Facebook avec le hashtag #francemusiqueestavous

Au programme :

9h50 - La chronique d'Aliette de Laleu

10h50 - La chronique de Christophe Dilys : "Tendez l'oreille"

Programmation musicale

Piotr Ilitch Tchaïkovski

Concerto n°1 en si bémol min op 23 : Allegro con fuoco

Orchestre Symphonique de la RCA

Kirill Kondrachine (direction)

RCA RED SEAL LSC-2252

John Field

Nocturne n°6 en Fa Maj H 40

Elizabeth Joy Roe (piano)

Decca 4789672

Colette Renard

Avec les anges

Sepia Records 1120

Saverio Mercadante

Concerto en mi min op 57 : Rondo russo

Orchestre Symphonique des Abruzzes

Marzio Conti (flûte traversière)

Vittorio Antonellini (direction)

Arts ou Arts Music 47584-2

Aldebert

La vie c'est quoi

JIVE/ EPIC

Franz Schubert

Sonate n°18 pour piano en Sol Maj op 78 D 894 : 3. Menuetto et trio : Allegro moderato

Radu Lupu (piano)

Decca

Francesco Paolo Tosti

A vucchella

Orchestre du théâtre communal de Bologne

Luciano Pavarotti (ténor)

Anton Guadagno (direction)

Decca 468500-2

Claude Debussy

Sonate l 137 : Finale - pour flute traversiere alto et harpe

Jean-Pierre Rampal (flûte traversière)

Bruno Pasquier (alto)

Marielle Nordmann (harpe)

Saphir Production LVC 001008

Christophe Chassol

Pipornithology Pt. II

Tricatel

Jean-Philippe Rameau

Suite en la min : Gavotte et six doubles

Natacha Kudritskaya (piano)

1001NOTES 1001NOTES03

Edvard Grieg

Peer Gynt suite n°1 op 46 : Au matin - pour orchestre

Orchestre symphonique de Göteborg

Neeme Järvi (direction)

DGG 437523-2

Amália Rodrigues

Fui ao baile

Marianne Mélodie 71863

Charles Ives

The unanswered question - pour orchestre

Orchestre symphonique de San Francisco

Michael Tilson Thomas (direction)

RCA 09026 63703 2

Jean-Sébastien Bach

Messe en si min BWV 232 : Osanna in excelsis (choeur)

La Petite Bande (ensemble)

Challenge Classics CC72316

Paco de Lucía

Aires choqueros (fandangos de Huelva)

Philips 832340-2

Camille Saint-Saëns

Symphonie n°3 en ut min op 78 : Adagio - Allegro moderato

Orchestre philharmonique de Londres

Yannick Nézet-Séguin (direction)

LONDON PHILHARMONIC ORCHESTRA LPO0081

Eddy Louiss

That lucky old sun (H.G.+B.S.)

Nocturne NTCD 101