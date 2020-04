France Musique est à vous, depuis chez nous !

Même en confinement, nous vous ré-ouvrons l'antenne.

Une émission de partage et de lien, faite depuis chez nous, pour vous !

Racontez-nous comment vous vivez cette période, les œuvres et interprètes que vous souhaitez écouter et partager.... et si vous voulez, intervenez à l'antenne par message vocal. Comment ? En vous enregistrant via le micro de votre téléphone ou celui de votre ordinateur et en nous envoyant vos messages par mail à l'adresse suivante : francemusiqueestavous@radiofrance.com

Merci de faire en sorte que votre message ne dépasse pas les 2 minutes !

Pour la programmation musicale vous pouvez également nous transmettre vos choix sur Twitter @francemusique et Facebook avec le hashtag #francemusiqueestavous

Au programme :

9h50 - La chronique d'Aliette de Laleu

10h50 - La chronique de Christophe Dilys : "Tendez l'oreille"

Programmation musicale

Félix Mendelssohn

Concerto en mi min op 64 : Allegretto non troppo - Allegro molto vivace - pour violon et orchestre

Orchestre du Gewandhaus de Leipzig

Maxime Venguerov (violon)

Kurt Masur (direction)

Teldec 4509-90875-2

Manu Dibango

Jazzeries

Bird Production 192014

Antonio Vivaldi

Juditha triumphans RV 644 : Armatae face (2ème partie) Air de Vagaus

Jupiter (ensemble vocal et instrumental)

Léa Desandre (mezzo-soprano)

Thomas Dunford (direction)

Alpha ALPHA550

Krzysztof Penderecki

Requiem polonais : Chaconne - pour orchestre à cordes

Orchestre National Philharmonique de Warsaw

Antoni Wit (direction)

Naxos 8.557980

Colette Magny

Melocoton

Versailles 4886022

Ludwig van Beethoven

Symphonie n°7 en La Maj op 92 : Allegretto

Orchestre symphonique de la radio Bavaroise

Mariss Jansons (direction)

BR Klassik 900137

Claudio Monteverdi

Le combat de Tancrède et Clorinde SV 153 : 1. Tancredi che Clorinda un homo stima

La Grande Écurie et la Chambre du Roy (ensemble instrumental)

András Laczó (ténor)

Isabelle Poulenard (soprano)

Philippe Cantor (baryton)

Jean-Claude Malgoire (direction)

CBS MK 44688

Julien Joubert

Ariette oubliée, No. 5

Maîtrise de Radio France

Marie-Noëlle Maerten (cheffe de choeur)

Alpha 253849

Mel Bonis

Sonate pour violoncelle et piano : 3. Finale. Moderato molto

Jean-Marie Trotereau (violoncelle)

Laurent Martin (piano)

Voices of lyrics VOL C 342

Pink Floyd

Shine on you crazy diamond (Part One)

Harvest CDP 7460352

Antonio Vivaldi

Longe mala umbra terrores RV 629 : Descende o coeli vox - pour haute-contre cordes et basse continue

Ensemble Artaserse

Philippe Jaroussky (haute-contre)

Erato 0825646257508

Aleksandar Sedlar

Spring in Japan - pour violon et ensemble instrumental

Nemanja Radulović (violon)

Universal Music 4764696

Nat King Cole

Adelita (with mariachis)

Capitol CDP 7464692

Georges Bizet

Les pêcheurs de perles : Au fond du temple saint (Acte I) Duo Nadir Zurga

Orchestre du Metropolitan Opera de New York

Roberto Alagna (ténor)

Bryn Terfel (baryton)

DGG 449177-2

Federico Mompou

Pour appeler la joie

Arcadi Volodos (piano)

Sony Classical 88765433262

Jean Ferrat et Christine Sèvres

La matinée - duo

Barclay 511995-2