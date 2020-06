France Musique est à vous

De retour à la Maison de la Radio et en direct, c'est toujours vous qui faites la programmation musicale de l'émission !

Partagez avec nous vos coups de cœur musicaux en cliquant directement sur l'onglet Contactez-Nous ou à l'adresse : francemusiqueestavous@radiofrance.com

Vous pouvez également nous transmettre vos choix musicaux sur Twitter @francemusique et Facebook avec le hashtag #francemusiqueestavous

Vous pouvez aussi continuer à nous raconter comment vous avez vécu cette période, les œuvres et interprètes que vous souhaitez écouter et partager.... et si vous voulez, intervenez à l'antenne en direct par téléphone ou bien par message vocal. Comment ? En vous enregistrant via le micro de votre téléphone ou celui de votre ordinateur et en nous envoyant vos messages par mail à l'adresse suivante : francemusiqueestavous@radiofrance.com

Merci de faire en sorte que votre message ne dépasse pas les 2 minutes !

Au programme :

9h50 - La chronique d'Aliette de Laleu

10h50 - La chronique de Christophe Dilys : "Tendez l'oreille"