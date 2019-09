France Musique est à vous en direct de Toulouse

Partagez avec nous vos coups de cœur musicaux en cliquant directement sur l'onglet Contactez-Nous ou à l'adresse : francemusiqueestavous@radiofrance.com

Vous pouvez également nous transmettre vos choix musicaux sur Twitter @francemusique et Facebook avec le hashtag #francemusiqueestavous

Certains auditeurs pourront même nous expliquer leurs choix musicaux à l'antenne. A la clé, de nombreux cadeaux !

Au programme :

9h50 - La chronique d'Aliette de Laleu

10h50 - La chronique de Christophe Dilys : "Tendez l'oreille"

Programme musical

Frédéric Chopin, Nocturne n° 2 en mi bémol majeur op. 9

Nelson Goerner (piano)

Alpha 172201

Jarvis Cocker & Chilly Gonzales, Clara

Deutsche Grammophon

Luciano Berio, Folk Songs (extrait)

Jean-Jacques Rousseau, Le Devin du village - Ouverture (instrumental)

Orchestre de chambre Louis de Froment, Louis de Froment (direction)

EMI 5752662

Franz Schubert, Schwanengesang D 957 - "Liebesbotschaft"

Hans Hotter (baryton) & Gerald Moore (piano)

EMI Classics 2649062

Claude Debussy, Pelléas et Mélisande - Il fait sombre dans les jardins (Acte I, Scène 3)

Michèle Command, Claude Dormoy, Jocelyne Taillon, Ensemble vocal de Bourgogne, Orchestre national de Lyon, Serge Baudo (direction)

Eurodisc 353266

Arnold Schoenberg, Gurrelieder - Prélude / "Nun dämpft die Dämm'rung" (1ère partie)

Martina Arroyo, Alexander Young, Orchestre symphonique national du Danemark, Janos Ferencsik (direction)

Pathé Marconi 2C 167 02 504/5

Ludwig van Beethoven, Sonate pour piano n° 30 en mi majeur op. 109 - Vivace ma non troppo. Adagio espressivo

Elisabeth Leonskaja (piano)

MDG 943 1622-6

Claude Nougaro, Toulouse

Universal 068234-2

Wolfgang Amadeus Mozart, Non più, tutto ascoltai / Non temer amato bene K 490

Jessye Norman (soprano), Hugh Mauguire (violon), Academy of St-Martin-in-the-Fields, Neville Marriner (direction)

Philips 6769010

Giovanni Battista Pergolesi, Stabat Mater en fa mineur - "Stabat Mater dolorosa" (Duo)

Julia Lezhneva (soprano), Philippe Jaroussky (contre-ténor), I Barocchisti, Diego Fasolis (direction)

Warner Music 319147 2

Catherine Sauvage, Fantômas

Philips 70 312/15

Jean-Sébastien Bach, Cantate BWV 78 - "Jesu der du meine Seele : Wir eilen mit schwachen"

Ingrid Schmithusen (soprano), Charles Brett (haute-contre), La Chapelle Royale, Philippe Herreweghe (direction)

Harmonia Mundi HMC 901270

Charles Trénet, Revoir Paris

Juste pour rire 8573-80886-2

Sergueï Rachmaninov, Prélude pour piano en sol dièse mineur op. 32 n° 12

Boris Berezovsky (piano)

Mirare MIR021