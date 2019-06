France Musique est à vous

Partagez avec nous vos coups de cœur musicaux en cliquant directement sur l'onglet Contactez-Nous ou à l'adresse : francemusiqueestavous@radiofrance.com

Au programme

► 9h50 - La chronique d'Aurélie Moreau : "La musique vous fait du bien"

► 10h50 - La chronique de Christophe Dilys : "Tendez l'oreille"

Programmation musicale

Maurice Ravel

Ma mère l'oye : Le jardin féerique

Orchestre philharmonique de New York

Direction, Pierre Boulez

SONY

Wolfgang Amadeus Mozart

Cosi fan tutte : Ouverture

Royal Philharmonic Orchestra

Direction, Colin Davis

EMI CLASSICS

Francis Poulenc

Dialogues des carmélites

Orchestre de l'Opéra national de Lyon

Jean-Luc Viala, ténor

Catherine Dubosc, soprano

Direction, Kent Nagano

VIRGIN

Michael Nyman

Chasing sheep is best left to the shepherds

Michael Nyman Band

ARGO

Ariel Ramirez

Alfonsina y el mar

Mercedes Sosa

Ariel Ramirez

WRASSE RECORDS LIMITED

Franz Schubert

Symphonie Inachevée : Symphonie n°8 en si min D 759 : 1.Allegro moderato

Orchestre philharmonique de Berlin

Direction, Lorin Maazel

DGG

Jacques Offenbach

Le voyage dans la lune : Je suis nerveuse (Acte III Tableau 12 Sc 4) Ariette de Fantasia

Jodie Devos, soprano

Orchestre de la Radio de Munich

Direction, Laurent Campellone

ALPHA

Claude Debussy

Passepied nouveau

Enrico Pieranunzi, piano

André Ceccarelli, batterie

Diego Imbert, contrebasse

BONSAI MUSIC

Sodade

Bonga

Cesaria Evora

LUSAFRICA

André Campra

Messe de requiem : Kyrie - pour solistes choeur et orchestre

La Chapelle Royale

Direction, Philippe Herreweghe

HARMONIA MUNDI

Franz Liszt

Eine Faust-Symphonie S 108 : Gretchen

Académie de Vienne

Direction, Martin Haselböck

ALPHA

Jean Baptiste Lully

Le bourgeois gentilhomme LWV 43 : Marche pour la cérémonie des Turcs

Concert des Nations

Direction, Jordi Savall

VALOIS

Giuseppe Verdi

La Force du Destin : Ouverture

Orchestre de la Royal Opera House

Direction, Antonio Pappano

Enregistré le 05 avril 2019 à Londres

Tomaso Antonio Vitali

Chaconne en sol min

Orchestre Paris Classik

Direction, Bertrand Cervera

LORELEY PRODUCTION