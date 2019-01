France Musique est à vous !

Partagez avec nous vos coups de cœur musicaux en cliquant directement sur l'onglet Contactez-Nous ou à l'adresse : francemusiqueestavous@radiofrance.com

Au programme

► 9h50 - La chronique d'Aurélie Moreau : "La musique vous fait du bien"

► 10h50 - La chronique de Christophe Dilys : "Tendez l'oreille"

Programmation musicale

Michel Legrand

BOF / Les demoiselles de Rochefort : Andy amoureux

PHILIPS

Max Bruch

Concerto pour violon n°1 en sol min op 26 : 3. Allegro energico

David Garett, violon

Orchestre philharmonique d’Israël

Direction, Zubin Mehta

DECCA

Adolphe Adam

Giselle : Final, Acte I

Academy of St Martin in the Fields

Direction, Neville Marriner

CAPRICCIO

Jules Massenet

Hérodiade : Il est doux il est bon (Acte I) Air de Salomé

Régine Crespin, soprano

Jacques Mars, basse

Orchestre du théâtre national de l'Opéra de Paris

Georges Prêtre

EMI

Nicolas Rimski Korsakov

Le vol du bourdon

Marcel Azzola, accordéon

FESTIVAL

Giovanni Bassano

Susanne ung jour

Capella de la Torre

Direction, Katharina Bäuml

DEUTSCHE HARMONIA MUNDI

Giuseppe Verdi

La force du destin : Solenne in quest'ora (Acte III) Duo Alvaro Don Carlo

Placido Domingo, ténor

Sherrill Milnes, baryton

RCA Victor

Astor Piazzolla

Histoire du tango : Nightclub 1960 - pour bandonéon et guitare acoustique

Emmanuel Rossfelder, guitare

Victor Hugo Villena, bandonéon

MIRARE

Michel Legrand

Un été 42 : Thème

WARNER BROS