France Musique est à vous !

Au programme

► 9h50 - La chronique d'Aurélie Moreau : "La musique vous fait du bien"

► 10h50 - La chronique de Christophe Dilys : "Tendez l'oreille"

Programmation musicale

Lili Boulanger

D'un matin de printemps Boulanger Trio

AVI-MUSIC

Richard Strauss

Concerto en Ré Maj AV 144 : Allegro moderato - pour hautbois et petit orchestre

François Leleux, hautbois

Orchestre symphonique de la radio suédoise

Daniel Harding, direction

SONY CLASSICAL 88697748692

Ariel Ramirez

Misa Criolla : Kyrie (vidala-babuala)

José Carreras

Coral Salvé de Laredo

Sociedad Coral de Bilbao

José Luis Ocejo, direction

PHILIPS 420955

Arthur Benjamin

Concerto pour harmonica : 3. Rondo amabile

Larry Adler, harmonica

Royal Philharmonic Orchestra

Morton Gould, direction

RCA SB 6 786

Michel Legrand

You must believe in spring Bill Evans, piano

Eddie Gomez, contrebasse

Eliot Zigmund, batterie

Felix Mendelssohn

Les Hébrides op 26 : Ouverture

Orchestre Baroque de Fribourg

Pablo Heras-Casado, direction

HARMONIA MUNDI 2325DI

Ibrahim Maalouf

Levantine symphony n°1 : Part II : Movement IV

Ibrahim Maalouf, direction

Paris Symphonic Orchestra

Maitrise des Hauts de Seine

Mister IBE IBM22

Michael Praetorius

Wie schön leuchtet der Morgenstern

Parley of Instruments

Choeur de la cathédrale de Westminster

David Hill,direction

HELIOS CDH55446

- Quant ay lo mon consira - Danse du Nil Hespèrion XXI

Jordi Savall, vielle, rebab et direction

Concert "Ibn Battûta Le voyageur de l'islam", donné le 20 novembre 2014 à 20h00 aux Émirats arabes unis dans le cadre du Festival Abu Dhabi classics.

Wolfgang Amadeus Mozart

Symphonie concertante pour violon et alto en Mi bémol Maj K 364 : 2. Andante

Pierre Amoyal, violon

Gérard Caussé, alto

Orchestre de chambre de Lausanne

Armin Jordan, direction

ERATO 0190295681586/1

Benjamin Britten

A ceremony of Carols op 28 pour voix aigües de garçons et harpe

- That yonge child

- Balulalow

- As dew in aprille

- This little babe

Hugh Webb, harpe

The Elysian Singers of London

Matthew Greenall, direction

CONTINUUM CCD 1043

Bela Bartok (arr. joel Grare)

6 danses populaires roumaines Sz 56 BB 68 : 2. Abel Torbak 1 / Braul (À Claude Walter) - arrangement pour cloches

Joel Grare, clavicloche

ALPHA436

M. Schaeffer

Wa wa wa

King Oliver and his Dixie Sycopators

FREMEAUX ET ASSOCIES FA 039