France Musique est à vous !

Partagez-nous vos coups de cœur musicaux en cliquant directement sur l'onglet Contactez-Nous ou à l'adresse : francemusiqueestavous@radiofrance.com

Vous pouvez également nous transmettre vos choix musicaux sur Twitter @francemusique et Facebook avec le hashtag #francemusiqueestavous

Certains auditeurs pourront même nous expliquer leurs choix musicaux à l'antenne. A la clé, de nombreux cadeaux !

Au programme :

► 9h50 - La chronique d'Aurélie Moreau : "La musique vous fait du bien"

► 10h50 - La chronique de Christophe Dilys : "Tendez l'oreille"

Programmation musicale

Antonín Dvořák

Suite américaine en la majeur op. 98b B 190 : Allegro

Orchestre Symphonique de Lucerne

James Gaffigan, direction

Christoph Willibald Gluck

Orphée et Eurydice, Acte II : Ballet des ombres heureuses (Plainte d'Orphée)

Wilhelm Kempff, piano

The Beatles

A day in the life

The Beatles

Maurice Ravel

Concerto en sol majeur : 2. Adagio assai - pour piano et orchestre

Martha Argerich, piano

Berliner Philharmoniker

Claudio Abbado, direction

Joaquin Rodrigo

Ausencias de Dulcinea

Orchestre de la Communauté de Madrid

Jose Ramon Encinar, direction

Serge Rachmaninov

Moment musical pour piano en ut majeur op. 16 n°6

Roger Muraro, piano

Franz Schubert

Winterreise op. 89 D 911 : Gute Nacht

Dietrich Fischer-Dieskau, baryton

Alfred Brendel, piano

Jean Ferrat

Ma France

Jean Ferrat