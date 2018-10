France Musique est à vous !

Partagez-nous vos coups de cœur musicaux en cliquant directement sur l'onglet Contactez-Nous ou à l'adresse : francemusiqueestavous@radiofrance.com

Vous pouvez également nous transmettre vos choix musicaux sur Twitter @francemusique et Facebook avec le hashtag #francemusiqueestavous

Certains auditeurs pourront même nous expliquer leurs choix musicaux à l'antenne. A la clé, de nombreux cadeaux !

Au programme :

► 9h50 - La chronique d'Aurélie Moreau : "La musique vous fait du bien"

► 10h50 - La chronique de Christophe Dilys : "Tendez l'oreille"

Programmation musicale

Jean-Joseph Cassanéa de Mondonville

Sonate en trio op. 2 n°1 en mi mineur, presto

Ensemble Diderot

AUDAX

Ney Rosauro

Concerto pour marimba : Despedida

Jean-François Durez, marimba

Valentiana Orchestra

INDESENS

Robert Schumann

Dichterliebe op 48

Fritz Wunderlich, ténor

Hubert Giesen, piano

DGG

Gustav Mahler

Symphonie n°4 en Sol Maj : 2. In gemächlicher Bewegung. Ohne Hast

Orchestre Métropolitain du Grand Montréal

Direction, Yannick Nézet-Seguin

ATMA CLASSIQUE

Fernanda Maria

Saudade vai-te embora

Fernanda Maria

Le Chant du Monde

Albert Ayler

Music is the healing force of the Univers

VERVE

Niccolo Paganini

Introduction et variations pour violon en Sol Maj sur Nel cor più non mi sento : 9. Variation 7. Vivace

Viktoria Mullova, violon

PHILIPS

Niccolo Paganini

Caprice en mi maj op 1 n°1

Midori, violon

CBS

Niccolo Paganini

Cantabile en Ré Maj op 17 - pour violon et piano

Midori, violon

Robert Macdonald, piano

SONY

Franz Liszt

Grande étude de Paganini en Mi Maj S 141 n°4 / Arpeggio

Daniil Trifonov, piano

DGG

Johannes Brahms

28 variations en la min sur un thème de Niccolo Paganini op 35 Livre I : Variation n°14

Evgeny Kissin, piano

RCA

Sergueï Rachmaninov

Rhapsodie sur un thème de Paganini, opus 43

Daniil Trifonov, piano

Orchestre de Philadelphie

Direction, Yannick-Nézet Séguin

DGG

Niccolò Paganini

Concerto n°2 en si min op 7 La campanella : Rondo : Allegretto moderato - pour violon et orchestre

Yehudi Menuhin, violon

Philharmonia orchestra

Direction, Anatole Fistoulari

WARNER CLASSICS

Johann Adolph Hass

Santus Petrus et Sancta Maria Magdalena : Mea tormenta, properate ! (Air de Sanctus Petrus)

Jakub Józef Orliński, contreténor

Il Pomo d'Oro

Direction, Maxim Emelyanychev

ERATO

Traditionnel

Since sounding drums (Irish air)

The Curious Bards

HARMONIA MUNDI