France Musique est à vous !

C'est vous qui faites la programmation musicale de l'émission !

Partagez-nous vos coups de cœurmusicaux en cliquant directement sur l'onglet Contactez-Nous ou à l'adresse : francemusiqueestavous@radiofrance.com

Vous pouvez également nous transmettre vos choix musicaux sur Twitter @francemusique et Facebook avec le hashtag

#francemusiqueestavous

Certains auditeurs pourront même nous expliquer leurs choix musicaux à l'antenne. A la clé, de nombreux cadeaux !

Au programme :

► 9h50 - La chronique d'Aurélie Moreau : "France Musique vous fait du bien"

► 10h50 - La chronique de Christophe Dilys : "Tendez l'oreille"

Programmation musicale

Ludwig van Beethoven

Quatuor a cordes n°16 en Fa Maj op 135 : Allegretto

Quatuor Prazak

Praga

Frédéric Chopin

Nocturne n°21 en ut min op. Posthume

Claudio Arrau, piano

Philips

Dmitri Chostakovitch

Concerto n°1 en ut min op 35 : Allegro brio - pour piano trompette et orchestre à cordes

Martha Argerich, piano

Sergueï Nakariakov, trompette

Direction, Alexander Vedernikov

EMI

William Russo

3 Pieces op 50 : 2eme piece - pour blues band et orchestre symphonique

Siegel-Schwall Band

Orchestre symphonique de San Francisco

Direction, Seiji Ozawa

DGG

Jean Sébastien Bach

Partita en la min BWV 1013 : Allemande - pour flûte traversière

François Lazarevitch, flûte

Alpha

George Harrison

Here comes the sun - arrangement pour archiluth

Christian Rivet, archiluth

Ambroisie

Georg Friedrich Haendel

Alcina HWV 34 : Ah mio cor schernito sei (Acte II Sc 8) Air d'Alcina

Nathalie Stutzmann, contralto

Erato

en savoir plus émission La musique vous fait du bien Un Köchel de Mozart et ça repart

Wolfgang Amadeus Mozart

Sérénade n°13 en Sol Maj K 525 : Rondo - pour orchestre

Orchestre philharmonique de Berlin

Direction, Ferenc Fricsay

DGG

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonate en Ré Maj K 448 : Allegro con spirito - pour 2 pianos

Murray Perahia et Radu Lupu, pianos

Sony

Wolfgang Amadeus Mozart

Concerto nº4 en Mi Bemol Maj k 495 - pour cor et orchestre : 3. Rondo - Allegro vivace

Gunter Hogner, cor

Orchestre philharmonique de Vienne

Direction, Karl Boehm

DGG