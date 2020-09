France Musique est à vous #3 du samedi 19 septembre 2020

Troisième saison et c'est toujours vous qui faites la programmation musicale de l'émission !

Partagez avec nous vos coups de cœur musicaux en cliquant directement sur l'onglet Contactez-Nous ou à l'adresse : francemusiqueestavous@radiofrance.com Vous pouvez également nous transmettre vos choix musicaux sur Twitter @francemusique et Facebook avec le hashtag #francemusiqueestavous

Toujours à propos d'un choix musical, vous pouvez également nous laisser un message enregistré de chez vous via dictaphone de téléphone ou d'ordinateur et nous en parler ? Vous, votre quotidien, votre rapport à la musique...(maximum de 2 ') et nous l'adresser par mail (voir ci-dessus) Certains auditeurs pourront même nous expliquer leurs choix musicaux à l'antenne. A la clé, de nombreux cadeaux !

Trois façons pour participer :

Proposez-nous par mail ou sur les réseaux sociaux votre suggestion musicale en nous adressant un maximum d'informations (titre, interprète, version, rareté ou grand classique...) Ou envoyez-nous votre suggestion accompagnée de vos coordonnées si vous souhaitez intervenir pendant le direct de l'émission (bien évidemment, l'équipe vous contactera au préalable pour organiser votre passage). Ou enregistrez-vous et laissez-nous un message vocal (si possible d'une durée maximale de 1'30) sur notre mail francemusiqueestavous@radiofrance.com avec votre idée de programmation.

N'oubliez pas de nous expliquer la raison de votre choix, votre rapport à la musique, les émotions que vous suscite l'oeuvre etc

Pour les enregistrements vocaux et les inserts téléphoniques, nous offrons le disque Bach & Co par Les Accents et Thibault Noallyun.

Au programme : 9h50 - La chronique de Christophe Dilys : "Tendez l'oreille" 10h50 - La chronique d'Aliette de Laleu

Générique de l'émission : Une tabatière à musique op 32 (Valse badinage en La Maj op 32) - Anatole Liadov