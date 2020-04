France Musique est à vous, depuis chez nous !

Même en confinement, nous vous ré-ouvrons l'antenne.

Une émission de partage et de lien, faite depuis chez nous, pour vous !

Racontez-nous comment vous vivez cette période, les œuvres et interprètes que vous souhaitez écouter et et partager.... et si vous voulez, intervenez à l'antenne par message vocal. Comment ? En vous enregistrant via le micro de votre téléphone ou celui de votre ordinateur et en nous envoyant vos messages par mail à l'adresse suivante : francemusiqueestavous@radiofrance.com

Merci de faire en sorte que votre message ne dépasse pas les 2 minutes !

Pour la programmation musicale vous pouvez également nous transmettre vos choix sur Twitter @francemusique et Facebook avec le hashtag #francemusiqueestavous

Aliette de Laleu pour sa chronique musicale autour du monde et Christophe Dilys pour "Tendez l'oreille" reviennent dès la semaine prochaine. En attendant de les retrouver, vous pouvez réécouter leurs dernières chroniques en cliquant en dessous :

Programmation musicale

Piotr Ilitch Tchaïkovski

Les saisons op 37a : Juin : Barcarolle

Brigitte Engerer (piano)

Philips 412703-2

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 61 : Nun komm der Heiden Heiland : Nun komm der Heiden Heiland (Choeur)

Concentus Musicus de Vienne

Choeur Arnold Schoenberg

Nikolaus Harnoncourt (direction)

DHM 88697567942

Fritz Kreisler

Prélude et allegro en mi min dans le style de Pugnani - pour violon et piano

Itzhak Perlman (violon)

Samuel Sanders (piano)

Warner Classics 0825646051236

Chilly Gonzales

Manifesto

No Format 982 079 5

Franz Schubert

Trio avec piano en Mi bémol Maj op 100 D 929 : 2. Andante con moto

Trio Wanderer (ensemble musical)

Harmonia Mundi HMX2908748

Erik Satie

Socrate : Portrait de Socrate - version pour soprano et piano

Barbara Hannigan (soprano)

Reinbert de Leeuw (piano)

Winter and Winter 9102342

Emmanuel Chabrier

Joyeuse marche

Orchestre du Capitole de Toulouse

Michel Plasson (direction)

EMI EMI 74965522

Georges Dor

La manic

Canetti BEC577237

Jean-Philippe Rameau

Suite en Ré Maj : les tendres plaintes (rondeau) - pour piano

Marcelle Meyer (piano)

EMI 5852282

Cécile Chaminade

Trio n°2 en la min op 34 : Allegro moderato

Trio Chausson (ensemble musical)

Mirare MIR 163

Tomaso Albinoni

Concerto à 5 en Ré Maj op 9 n°12 : Allegro - pour 2 hautbois cordes et basse continue

Collegium Musicum 90 (orchestre)

Anthony Robson (hautbois)

Catherine Latham (hautbois)

Simon Standage (direction)

Chaconne CHAN 0792(3)

Robert Schumann

Papillons op 2

Wilhelm Kempff (piano)

DGG 474393-1

Antônio Carlos Jobim

Águas de março

Elis Regina (voix)

Antônio Carlos Jobim (voix)

Emarcy Records 824 418-2

Leevi Madetoja

Kullervo op 15 - poème symphonique

Orchestre philharmonique d'Helsinki

John Storgårds (direction)

Ondine ODE 12 12-2

Maurice Delage

4 poèmes hindous : 2. Lahore - pour soprano et ensemble instrumental

Les Siècles (orchestre)

Sabine Devieilhe (soprano)

François-Xavier Roth (direction)

Erato 0190295767723

Ludwig van Beethoven

Quatuor à cordes n°11 en fa min op 95 (Quartetto serioso) : 1. Allegro con brio

Quatuor Brodsky (ensemble musical)

Chandos CHAN20114

Frédéric Chopin

Berceuse en Ré bémol Maj op 57- pour piano

Guiomar Novaes (piano)

Diapason N15