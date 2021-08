De l’autre côté de l’Atlantique

Connaissez-vous Florence Price? Ou Amy Beach ? Ruth Crawford Seeger ? Ou encore Augusta Read Thomas ? Elles sont au programme de ce voyage outre Atlantique, qui clôt cette grande épopée de la création au féminin.

Florence Price est la première compositrice afro-américaine dont la musique a été interprétée par un grand orchestre symphonique. C’était en 1933 et l’Orchestre de Chicago créait sa symphonie n°1. Amy Beach fut la première américaine à faire publier une symphonie. Ruth Crawford Seeger fut une pionnière du mouvement moderniste américain des années 20. Augusta Read Thomas est une compositrice d’aujourd’hui dont la musique libre et pleine de vitalité s’impose sur toutes les scènes du monde...

Programme musical

Florence Béatrice Price

Symphonie n°1 en mi min : 3. Juba dance

Fort Smith Symphony

John Jeter, direction

NAXOS

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

Florence Béatrice Price

Symphonie n°4 en ré min : 1. Tempo moderato

Fort Smith Symphony

John Jeter, direction

NAXOS

Amy Beach

By the still waters op 114

Joanne Polk, piano

Arabesque Recordings

Amy Beach

3 pièces op 128 : Young birches op 128 n°2

Shani Diluka, piano

MIRARE

Amy Beach

Berceuse op 40 n°2 - arrangement pour clarinette et orchestre

Andreas Ottensamer, clarinette

Orchestre Philharmonique de Rotterdam

Yannick Nezet-Seguin, direction

DGG

Augusta Read Thomas

Juggler in Paradise / Concerto n°3

Frank Peter Zimmermann, violon

Orchestre Philharmonique de Radio France

Andrey Boreyko, direction

Densité21

Ruth Crawford Seeger

Andante - arrangement pour quatuor à cordes sur l'Andante du Quatuor à cordes de 1931

Ensemble Schoenberg

DGG

Ruth Crawford Seeger

Rissolty Rossolty - fantaisie pour orchestre

Ensemble Schoenberg

Oliver Knussen, direction

DGG

Alice Coltrane

Turiya and ramakrishna

Alice Coltrane, piano

IMPULSE

à réécouter AUDIO 2h 28mn émission Le concert de 20h Festival Présences 2020 : Coult, Bianchi, Murail et Read-Thomas par le Quatuor Diotima