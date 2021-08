Dans des Pays Lointains

Musique cosmique, mystique, métaphysique, musique d’ici et d’ailleurs, c'est le programme de cette émission. Avec Rita Strohl, dont la musique est imprégnée de spiritualité et de symbolisme. On découvrira également Elsa Barraine, Unsuk Chin et Rebecca Clarke.

La compositrice coréenne Unsuk Chin en 2017 à Cologne, © Getty / Brill/ullstein bild