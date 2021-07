Ces romantiques qui nous inspirent (2/2)

Le 2ème volet d'un périple à travers le grand 19ème siècle qui nous entraîne des années 1800 à la Belle époque. Au programme, la suédoise Elfrida Andrée, sa compatriote la violoniste Amanda Maier et la française Mel Bonis qui s’inscrit dans l’héritage de Fauré et Debussy.

Nous sommes avec Elfrida Andrée qui réalisa le triple exploit d'être organiste, chef d’orchestre et compositrice. Sa compatriote la violoniste Amanda Maier virtuose et aussi compositrice qui s’est éteinte trop tôt et enfin, la française Mel Bonis qui s’inscrit dans l’héritage de Fauré et Debussy et dont la musique aux ondulations mirifiques mérite de prendre le chemin des grandes salles de concert

Programme musical

Elfrida Andrée

Fritiof-svit : 1. Forspel

Orchestre Symphonique de Stockholm

Gustav Sjokvist, direction

STERLING

Elfrida Andrée

Trio n°2 en sol min : 1. Allegro agitato

Lucia Negro, piano

Bernt Lysell, violon

Ola Karlsson, violoncelle

MUSICA SVECIAE

Elfrida Andrée

Quintette avec piano en mi min : 3. Finale

Quatuor de Stockholm

Lena Johnson, piano

Ylva Larsson, violon

CAPRICE

Elfrida Andrée

3 Tonbilder op 4 :

- Pä vattnet . Sur l'eau

- Om kvällen . Le soir

Oskar Ekberg, piano

DAPHNE

Elfrida Andrée

Symphonie n°2 en la min : 4. Allegro risoluto

Orchestre Symphonique de Stockholm

Gustav Sjokvist, direction

STERLING

Amanda Maier

Concerto pour violon en ré min : 1er mouvement

Gregory Maytan, violon

Orchestre Symphonique d'Helsingborg

Andreas Stoehr, direction

DB PRODUCTIONS

Amanda Maier

Sonate pour violon et piano en si min :

1. Allegro

2. Andantino

Cecilia Zilliacus, violon

Bengt Forsberg, piano

DB PRODUCTIONS

Mel Bonis

Sonate pour flûte et piano : 1. Andantino con moto

Juliette Hurel, flûte traversière

Hélène Couvert, piano

ALPHA

Mel Bonis

Villanelle op 4

Valérie Gabail, soprano

Erci Cerantola, piano

DORON

Mel Bonis

Quatuor avec piano n°1 en Si bémol Maj op 69 : Moderato

Quatuor Giardini

EVIDENCE

Mel Bonis

La cathédrale blessée - pour piano

Luba Timofeyeva, piano

VOICES OF LYRICS

