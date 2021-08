Celles qui ont poussé les portes de l'opéra

C’est l’une des institutions les plus fermées aux compositrices, l'opéra. Et pourtant, certaines d’entre elles ont réussi à forcer le destin et à en pousser les portes à priori infranchissables. A découvrir, Louise Bertin, Ethel Smyth, Kaija Saariaho ou Olga Neuwirth...

Louise Bertin, compositrice romantique, a écrit un opéra d’après un livret de Victor Hugo : « La Esmeralda ».

Ethel Smyth, compositrice et suffragette britannique est quant à elle la première femme dont la musique a été jouée au Metropolitan Opera de New York en 1903.

Plus d'un siècle plus tard, ce sera au tour de Kaija Saariaho avec L’Amour de loin.

Et à Vienne, il faudra attendre 2019 pour que l’opéra d’une femme soit donné. Ce sera Orlando d’Olga Neuwirth.

Programme musical

Ethel Smyth

The Wreckers : Prélude (Acte I)

Orchestre Philharmonique de la BBC

Odaline de la Martinez, direction

Confer

Ethel Smyth

The march of the women : Final

Eiddwen Harrhy, soprano

Choeur et Orchestre du Festival de musique de Plymouth

Philip Brunelle, direction

EMI

Ethel Smyth

The prison : Close on freedom : His soul

Burton Dashon, baryton

Sarah Brailey, soprano

Experiental Orchestra & Chorus

Steven Fox, direction choeur

James Blachly, direction

Chandos

Olga Neuwirth

- Goodnight Mommy : The doomed - Goodnight Mommy : Quiet disaster 1

Vienne Glass Armonica Duo : Christa et Gerald Schönfeldinger, harmonica de verre

Heinz Ditsch, scie musicale

BOF Goodnight Mommy

Kairos Production

Kaija Saariaho

- L'amour de loin : Clémence - L'amour de loin : C'est vous c'est vous (Acte V 2ème tableau) Jaufré et choeur

Daniel Blecher, baryton

Choeur de la Radio de Berlin

Orchestre Symphonique allemand de Berlin

Kent Nagano, direction

Harmonia Mundi

Francesca Caccini

La liberazione di Ruggiero dall'isola d'Alcina : Biondo dio del bel permesso (Prologue)

Choeur des Dieux de l'eau

Orchestre La Pifarescha

Choeur Allabastrina

Elena Sartori, direction

Glossa

Magistro Rofino

La liberazione di Ruggiero dall'isola d'Alcina : Ballo (Scène 4)/Il cavalier di Spagna

Orchestre La Pifarescha

Elena Sartori, direction

Glossa

Francesca Caccini

La liberazione di Ruggiero dall'isola d'Alcina : - O bei pensieri volate (Scène 1) Choeur des demoiselles d'honneur - Tra gli ardori (Prologue) Choeur des Dieux de l'eau

Orchestre La Pifarescha

Choeur Allabastrina

Elena Sartori, direction

Glossa

Elisabeth Jacquet de la Guerre

Céphale et Procris : - Ouverture (Prologue) - Prélude - Dieux cruels (Acte II) Céphale

Achim Schulz, haute-contre

Musica Fiorita

Daniela Dolci, direction

ORF

Louise Bertin

La Esmeralda : - Quoi lui dans le sépulcre (Acte IV) Récitatif Esmeralda - Phoebus n'est-il sur la terre (Acte IV) Romance Esmeralda

Maya Boog, soprano

Orchestre National de Montpellier

Choeur de la Radio Lettone

Lawrence Foster, direction

Accord

Germaine Tailleferre

Les mariés de la tour Eiffel : - Valse des dépêches - Quadrille

Philharmonia Orchestra

Geoffrey Simon, direction

Chandos

Germaine Tailleferre

Valse lente Aldo Ciccolini, piano

La Dolce Volta

à réécouter AUDIO 1h émission Le concert de 20h Autour d’Olga Neuwirth