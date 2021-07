Celles par qui tout a commencé

Une traversée des rythmes de l’Antiquité aux mélisme de notre siècle autour de trois figures majeures de l’histoire qui ont su chacune imposer leur voix, leur voie. Il s‘agit de la poétesse grecque Sappho, de Hildegard von Bingen et de Barbara Strozzi.

La poétesse grecque Sappho est considérée comme la première compositrice de l’histoire. Hildegard von Bingen fut abbesse, théologienne, érudite dans les domaines des sciences et de la nature (Moyen âge). Puis, la vénitienne Barbara Strozzi (17eme siècle) nous emporte dans ses affects et tourments. Sans oublier une petite incursion par le 7e art avec Eleni Karaïndrou et la musique contemporaine avec Lise Borel.

Arianna Savall, Silvia Monfort, Martin Fröst, l’ensemble Sequentia, Madgalena Kozena… nous ouvrent les univers de ces femmes.

, © Getty

Programme musical

Conrad Steinman (reconstitution des musiques de l’époque de Sappho)

- Kythera

- Kleis

Arianna Savall

Ensemble Melpomen

Album : Sappho et son temps

SONY

Silvia Monfort récite Ode à l’aimée de Sappho

Angelique Ionatos

Extraits de l'album : Sappho de Mytilène

TEMO

Eleni Karaïndrou

Eternity Theme

BOF : L’éternité et un jour (film de Theo Angelopoulos)

ECM

Hildegard von Bingen

Ancient suite

Martin Fröst, clarinette et direction

Orchestre Philharmonique Royal de Stockholm

Choeur de filles Adolf Fredrik

SONY CLASSICAL

Hildegard von Bingen

Ordo virtutum : In principio omnes creature viruerunt (Finale)

Album : Ordu Virtutum

Ensemble Sequentia

DEUTSCHE HARMONIA MUNDI

Hildegard von Bingen

Album : Chants de l’extase

Ensemble Sequentia

HARMONIA MUNDI

Lise Borel

_Flores Q_uatuor Akilone

Anne Le Bozec, piano

Maîtrise de Radio France dirigée par Sofi Jeannin

Barbara Strozzi

- Amante Loquace : Che Brama In Amore - Lamento : Lagrime Mie

Album : Voglio Cantar

Emöke Barath, soprano

Ensemble Il Pomo d’Oro

ERATO

Barbara Strozzi

L’Eraclito amoroso

Magdalena Kozena, mezzo-soprano

Pierre Pitzl, basse continue

DGG

