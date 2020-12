"L’Etrange Noël de Monsieur Jack" de Tim Burton (USA), Musique de Danny Elfman

Tim Burton avait écrit un poème et dessiné trois personnages. Henry Sellick en a fait un conte contemporain emporté par la musique de Danny Elfman.

Jack Skellington, roi des citrouilles et guide de Halloween-ville, s'ennuie : depuis des siècles, il en a assez de préparer la même fête d'Halloween qui revient chaque année et il rêve de changement. C'est alors qu'il a l'idée de s'emparer de la fête de Noël...

Pour son film L'Etrange Noël de Monsieur Jack, le réalisateur Tim Burton ne voulait pas de musique de dessin animé traditionnel. Le compositeur Danny Elfman, inspiré par des compositeurs russes et par Nino Rota, pioche aussi dans le jazz. Chaque soir durant la création du scénario, Tim Burton vient raconter la suite de l’histoire à son ami musicien qui se met à composer dans la foulée la chanson suivante. La bande originale de L'Etrange Noël de Monsieur Jack est un cocktail joyeux et sombre à la fois, rempli de cuivres mais aussi de dissonnances angoissantes. Elfman s’est d'ailleurs tellement identifié à la mélancolique du personnage principal Jack Skellington, qu’il a décidé d’en être non seulement le compositeur mais aussi l’interprète et c’est sa voix que l’on entend dans le film et dans les chansons.

Vous pouvez retrouvez les marionnettes de Tim Burton et la musique de Danny Elfman en visionnant le film L'Etrange Noël de Monsieur Jack sur ce lien Disney+.