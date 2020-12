"L’enfant au grelot" de Jacques Rémy Girerd, Musique de Serge Besset

Conte de Noël signé Jacques Rémy Girerd sorti en 1998, L’enfant au Grelot a reçu 8 prix internationaux dont le Cartoon d’or du meilleur dessin animé en Europe.

C’est un conte de Noël avec ce qu’il faut de feux de cheminée, de vendeurs de marrons chauds et de tempête de neige.

Au milieu d’une forêt, un bébé dans un panier, emmailloté jusqu’au cou, tient dans sa main un grelot. C’est un facteur grand à l’accent rocailleux qui le trouve. Il le place dans l’orphelinat de la souriante Marie-Rose.

Le bébé grandit. Il aime se confier à son grelot. Il cherche à percer le secret de ses origines. Au père Noël, il demande un papa…

Lorsque le facteur apporte le courrier au Père Noël, celui-ci est déprimé. Lorsque Charlie remplace le facteur à la suite d’une entorse, le monde changera à la fois pour lui et pour le bonhomme en costume rouge.

C’est Jacques-Rémy Girerd qui imagine et réalise ce conte en 1998. Il a déjà réalisé pour la télévision quelques petits films d’animation colorés pour les enfants qui se déroulent dans des cirques. Ce court métrage, L’Enfant au grelot, c’est son cadeau de Noël à ses propres enfants. Une tendre histoire de père qui retrouve son fils.

Le film est fabriqué à Valence au studio Folimage. Les décors naïfs dessinés à la craie évoquent par les couleurs vives et les formes les toiles de Van Gogh. Le film connaît un tel succès que Jacques-Rémy Girerd pourra réaliser des longs métrages comme La Prophétie des Grenouilles et Mia et le Migou.

Oui, pour la musique, le compositeur Serge Besset a imaginé une musique symphonique très contes de fée à la fois tendre et ample. En tout, ce sont 26 pièces musicales qui expriment chacune une émotion. Serge Besset aime le rythme et plus particulièrement le hautbois, son orchestre compte 45 musiciens. Quand même ! Pianiste et compositeur, il a écrit plus de 400 compositions, et ne nombreuses musiques de dessins animés du studio Folimage, à chaque fois des styles différents mais toujours symphonique : Mia et le Migou et Une vie de Chat.