"Klaus" de Sergio Pablos (Espagne), Musique d'Alfonso González Aguilar

Comment est née la légende du Père Noël ? C’est ce que raconte avec poésie ce film d’animation espagnol sorti en 2019.

Un facteur égoïste et un fabricant de jouets solitaire forgent une amitié improbable, apportant la joie à une bourgade sombre et froide qui en a désespérément besoin.

Klaus est un joli film d’animation réalisé à l’ancienne. Pas d’image de synthèse comme dans Toy Story, mais des personnages en deux dimensions dessinés à la main ou sur palette graphique qui sont ensuite animés et posés dans des décors plats parfois gothiques qui rappellent Tim Burton. Les dessins anguleux jouent sur les proportions : c’est la marque de fabrique du réalisateur Sergio Pablos passé par les studios Disney parisiens et hollywoodiens où il a travaillé sur Tarzan et Le Bossu de Notre-Dame.

Vous pouvez visionner le film sur la plateforme Netflix en suivant ce lien.