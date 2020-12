"How the Grinch stole Christmas?" (1966) (USA), Chansons d’Albert Hague

Chuck Jones, le réalisateur de Bugs Bunny, adapte le génial roman jeunesse de Docteur Seuss, et donnera bien des idées à Tim Burton...

Saviez-vous qu'il est possible de détester Noël ? À Chouville, le Grinch veut tout faire pour gâcher la fête qui se prépare : voler les cadeaux, manger la bûche, brûler le sapin, tout doit y passer ! Mais la magie de Noël ne serait-elle pas plus forte qu'un Grinch grognon ?

Le Grinch était initialement un conte pour enfant écrit en 1956 par Theodore Seuss Geisel, connu sous le nom du Docteur Seuss, l’un des plus inventifs auteurs-dessinateurs jeunesse. A son actif, des histoires toujours farfelues, des personnages associaux comme le Lorax et Le Chat Chapeauté. Le Grinch inspirera beaucoup Tim Burton et son Etrange Noël de Monsieur Jack.

Le conte était d'abord imprimé en noir et blanc mais le Grinch deviendra vert pour le dessin animé couleur.

Chuck Jones réalise le film Comment Le Grinch a volé Noël !. On lui doit certains des meilleurs Bugs Bunny. Le style est typique des années 60 : des aplats de couleurs, des personnages longilignes, géométriques et plats qui ont tendance à avoir de longs cils, des paupières lourdes, des joues potelées. Des mentons arrondis proéminents, des taches de rousseur le plus souvent possible et des lignes de croquis au crayon très visibles.

La chanson du Grinch, incarnée par la voix de Thurl Ravenscroft qui joue l'un des éléphants en marche dans Le Livre de la Jungle, est composée par Albert Hague. Victime de son succès, la chanson sera reprise dès lors dans toutes les futures adaptations du Grinch à l'écran, même par l'illustre acteur américain Jim Carrey.

Vous pouvez retrouver le film Comment Le Grinch a volé Noël ! et le visionner gratuitement dans sa Version Originale en cliquant sur ce lien.