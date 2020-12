"Peter and the Wolf" de Suzie Templeton (Pologne), Musique de Serge Prokofiev

Le conte éducatif de Sergei Prokofiev revisité de façon contemporaine par Suzie Templeton et réalisé en stop motion dans les fameux studios Se-Ma-For.

Pierre est un garçon chétif et solitaire, auquel un grand-père protecteur interdit l'accès à la forêt voisine. Mis à l'écart par les enfants du village, son seul ami est un canard. Cependant, lorsqu'un loup menace son canard, ainsi que le gros chat du grand-père et un oiseau auquel il s'est attaché, Pierre décide courageusement de lui faire face.

Tout commence dans le blizzard russe et c’est effectivement un vent nouveau puisque le conte revisité par Suzie Templeton, dans son film sorti en 2006, se déroule dans la Russie contemporaine. Pierre n’est pas un joyeux et souriant enfant dans ce film. C’est un garçon slave un peu sauvage, au regard bleu et froid, emmitouflé dans son anorak orange, un casque d’aviateur sur la tête, timide avec les filles, harcelé par des jeunes et qui ne trouve le bonheur qu’auprès d’un tendre canard qui aime lover son long cou sur son épaule.

Ce film d’animation est à la fois tendre et sombre. Il dépoussière le conte de Sergei Prokofiev et conserve ses principes éducatifs d’origine : la clarinette exprime toujours les pas du chat, la flute légère est l’oiseau, les cors, les pas menaçants du loup et un quatuor à cordes la jeunesse de Pierre.

Les décorateurs polonais qui ont travaillé avec Roman Polanski sur son film Le Pianiste ont construit des décors miniatures dans lesquels sont manipulés image par image de magnifiques et réalistes marionnettes de 30 cm de hauteur. L’ensemble est tourné dans le Se-Ma-For, l’un des plus vieux studios d’animation polonais. Le film, ayant necessité 5 années de travail, est porté par la musique de Sergei Prokofiev enregistrée en amont par le Philharmonia Orchestra londonien dirigé par Mark Stephenson. L’enregistrement a ensuite été analysé note par note pour faire correspondre exactement à une image spécifique. C'est une nouvelle vie pour ce conte que Prokofiev avait écrit sur commande du gouvernement communiste afin d’éduquer la jeunesse russe à la musique.

Regardez gratuitement l'adaptation de Pierre et le Loup par Suzie Templeton sur Dailymotion.