Viva L'Orchestra : les amateurs montent sur scène, aux côtés des musiciens de l'Orchestre national de France !

« Viva L'Orchestraest un projet initié par Marie Faucher, responsable pédagogique de l'Orchestre national de France, rappelle Marc-Olivier de Nattes, violoniste et musicien attaché au service pédagogique de l'ONF. La première édition a eu lieu à Aix-en-Provence, en 2011. L'année suivante le projet s'est installé à la Maison de la Radio, notamment à l'occasion de la Fête de la musique, qui est une fête pour célébrer tous les musiciens, amateurs et professionnels. »

L'idée est simple : former un grand orchestre symphonique à partir de profils variés ; cette année les musiciens ont entre 8 et 84 ans, et exercent des professions aussi différentes que chauffeur poids lourd ou sage-femme.

Ils sont une centaine à avoir été sélectionnés sur lettre de motivation, et non pas en fonction de leur niveau : « Chaque musicien peut éprouver le même plaisir, explique Marc-Olivier de Nattes. Les partitions ont été adaptées à chaque niveau. A partir de la structure originale de chaque pièce, nous avons ajouté, avec l'aide d'arrangeurs très pointus, des parties qui permettent à tous les instrumentistes, même débutants, de participer à cet orchestre. »

Le travail est réparti en 14 répétitions, et étalé sur 6 mois, entre les murs de la Maison de la Radio. « En tant qu'auditeur régulier des chaînes de Radio France, ça fait quelque chose que de venir jouer au sein de la Maison de la Radio ! témoigne Patrick, chauffeur poids lourd et percussionniste. « J'avais déjà vu des concerts à Radio France, dans l'Auditorium et dans le studio 104, raconte Roxane, jeune corniste de 11 ans. Je me suis dit ce serait génial de jouer à la place des musiciens ! »

Comme pour n'importe quel grand orchestre symphonique, les répétitions se font en tutti, sous la direction de Marc-Olivier de Nattes puis avec Jesko Sirvend, chef invité de cette édition 2019. Ces grands amateurs ont aussi eu l'occasion de travailler en petits effectifs, par groupe d'instruments, avec les 30 musiciens de l'Orchestre national de France mobilisés sur ce projet.

« Entre amateurs et professionnels, la différence est infime ! »

« D'habitude, notre métier consiste à communiquer avec le public qui est en face, observe Marc-Olivier de Nattes. Avec Viva L'Orchestra, c'est la même chose, sauf qu'on va communiquer d'encore plus près. Puisqu'on a la possibilité de partager nos secrets, nos manières de faire entre violonistes, entre clarinettistes, entre hautboïstes... »

« En retour, on voit des yeux brillants, une volonté de bien faire, une écoute. On ne reçoit plus seulement des applaudissements, mais aussi des sourires ! Ce qui nous apporte un souffle nouveau à nous, musiciens de l'orchestre, puisqu'au fond entre amateurs et professionnels, la différence est infime. On aime tous la même musique ! »

Agenda | Concerts Viva L'Orchestra

Dimanche 2 juin 2019 à 16H

Vendredi 21 juin 2019 à 20H

Paris / Maison de la Radio / Auditorium de Radio France

Entrée libre sur réservation maisondelaradio.fr