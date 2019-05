Qu'est-ce que le chant prénatal ?

Claire est à la fin de son septième mois de grossesse. Elle est chanteuse lyrique amateure mais dans le cadre de sa pratique du chant prénatal, elle a du revoir toute sa conception du geste vocal : « On n'est pas dans la recherche de la belle note, mais plutôt dans une forme d'attitude physique. »

« Avec le chant prénatal, on ne se base pas sur l'esthétique mais sur la physiologie. Le femme enceinte se fait du bien, elle prend un moment pour elle et apprend à se connaître en tant qu'instrument de musique », explique Marie-Laure Potel, musicienne et animatrice-formatrice en chant prénatal.

« On peut venir à n'importe quel moment de la grossesse » poursuit la musicienne. La séance commence par un petit éveil corporel. Avec des petits tapotements sur les os. Puis on fait des vocalises qui ciblent certaines parties du corps : les abdos, le bascule du bassin ».

Vient ensuite le moment de chanter, et pour celles qui seraient intimidées, peu habituées à entendre leur voix, Marie-Laure Potel accompagne le chant au piano : « Celles qui ne chantent pas d'habitude sont prises dans la basse sonore, elles ont moins peur. »

Pour certaines, l'atelier de chant prénatal est un moment de relaxation, d'autres préparent ainsi leurs corps à l'accouchement, tandis que pour les plus avancées dans leurs grossesses, il s'agit d'un premier moment de communication avec leur enfant à naître. « Et les jeunes mamans peuvent aussi revenir après l'accouchement ! informe Marie-Laure Potel. D'abord pour combattre une forme d'isolement : elles avaient tout un tas de rendez-vous, de suivi, là tout d'un coup elles n'ont plus rien... Et puis pour la femme il y a tout un travail de récupération corporelle pour lequel le chant va être très bénéfique. »

