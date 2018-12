Noël en musique à l'Hôpital Necker

Au sein de l'Hôpital Necker, à Paris, l'Espace Plein Ciel propose aux enfants et adolescents hospitalisés une multitude d'activités culturelles : arts plastiques, jeux, musique... et ce, tout au long de l'année. Au mois de décembre, c'est tout un programme 'spécial Noël' qui est organisé par les différents intervenants.

Or qui dit Noël dit nécessairement chants et, parmi ces activités de fin d'année, un concert est ainsi proposé aux enfants. Une vingtaine de choristes (amateurs) investissent la scène du petit auditorium de l'hôpital, armés de leurs partitions et de leurs bonnets de Noël, pour près d'une heure de spectacle, animations et bonne humeur.