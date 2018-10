Musiques en Seine : la rentrée d'un orchestre amateur

Fondé en 2006 à Paris, l'orchestre amateur Musiques en Seine réunit chaque saison une quarantaine de musiciens autour d'un programme varié : des grandes pièces symphoniques à la musique de films, en passant par quelques œuvres aux sonorités rock ou latino.

« J'admire beaucoup les musiciens parce qu'ils ont tous un travail à côté. Il y en a qui sont chercheurs, d'autres documentalistes, étudiants, ingénieurs... », explique Rodrick Barillot, chef de l'orchestre depuis septembre 2017. Et c'est pour cette raison qu'en répétition, je vais rarement exiger un grand silence. Ils ont peut-être vécu une journée infernale, je ne suis pas là pour les juger mais pour qu'ils passent un bon moment. »

Si la plupart de ces musiciens ont été formés au conservatoire et bénéficient déjà d'une expérience d'orchestre, leur maître mot, c'est désormais le plaisir. Répétitions et concerts leur permettent un moment de coupure, mais aussi la rencontre avec d'autres musiciens ainsi que le maintien d'une pratique instrumentale.

« J'avais pris des cours de violoncelle et beaucoup joué en orchestre, raconte Gwladys, documentaliste dans un lycée de Rosny-sous-Bois. Et puis j'ai eu un enfant et j'ai complètement arrêté le violoncelle. Mais, ça me démangeait. Je ne pouvais plus écouter de musique classique ; ça me rendait triste, ça me faisait mal au ventre. Je me suis dit : il faut que j'y retourne ! »

Avis aux amateurs : l'orchestre recherche encore des cuivres et des percussionnistes pour sa saison 2018-2019 !