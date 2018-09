Music'O Seniors : l'opéra en milieu hospitalier

Créée en 2008, l'association Music'O Seniors organise des concerts lyriques en milieu hospitalier, au bénéfice de personnes isolées et fragilisées pas de graves pathologies.

Plus que de simples moments de plaisir et de partage, c'est une véritable démarche musicothérapeutique que l'association propose aux établissements et à leurs résidents, tout en promouvant le répertoire lyrique.

Rencontre avec Chantal Ardouin, directrice de l'association, et Cathy Vesco, responsable du service d'animation socio-culturelle de l'hôpital Casanova, à l'occasion d'un concert organisé le mercredi 12 septembre 201, à Saint-Denis.