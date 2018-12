Let's Move à la Philharmonie !

Un samedi matin, à la Philharmonie de Paris. Dans le grand studio du 3ème étage, les 80 « amateurs complices » du spectacle Let's Move ! s'étirent et s'échauffent. Sylvain Groud, danseur, chorégraphe et directeur du Ballet du Nord, les invite à lâcher prise. « Réussir ici ce n'est pas bien faire, mais bien être », explique-t-il.

, © Radio France / Nathalie Moller

À partir de quelques chansons tirées des plus célèbres comédies-musicales (Chantons sous la pluie, West Side Story, Mary Poppins...), Sylvain Groud a construit un spectacle joyeux, festif, vecteur d'un message social et politique : celui du vivre ensemble.

Ces chansons que nous connaissons tous, que nous avons tous fredonnées sous la douche, se transforment tout à coup en patrimoine commun, en outil de partage et d'émotion collective. « Je me suis aussi demandé pourquoi on se souvenait si bien de ces chansons, poursuit Sylvain Groud. Et j'ai compris qu'elles convoquaient en nous un état du corps, une vibration que j'ai ensuite travaillée avec mes danseurs. »

Ce samedi matin dans le Studio de la Philharmonie, tout le monde danse, tout le monde chante. Il n'y a plus aucune frontière entre scène et public, et les musiciens de l'orchestre se mêlent eux-aussi au spectacle, descendant de leur estrade pour prendre le micro, esquisser quelques pas de danse, ou brandir une pancarte qui nous invite à chanter sur des « La la la », tout simplement.

, © Radio France / Nathalie Moller

« La danse, elle est partout, elle est pour tous, conclue le chorégraphe. On a tous un corps merveilleux et une raison merveilleuse de danser. »