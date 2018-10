Les Journées nationales du carillon !

La cathédrale de Rouen possède un carillon d'exception : une centaine de cloches accrochées au sommet de la tour Saint Romain, une cabine suspendue pour le carillonneur ainsi qu'un clavier d'étude, pour les cours et les répétitions.

Objet patrimonial pour la ville, le carillon peut être visité en petit groupe, le samedi, avant que ne soient sonnés les douze coups de midi. Découverte de l'instrument en compagnie de Patrice Latour, carillonneur titulaire de la cathédrale de Rouen et président de la Guilde des carillonneurs de France.

, © Radio France / Nathalie Moller

« Le carillon est une vieille tradition, apparue au XVIe siècle, une tradition flamande, explique Patrice Latour. A l'origine, ce sont des cloches, et avant que n'apparaissent les sirènes et les SMS, c'était le carillon qui annonçait l'ouverture des portes de la ville, les heures de travail, les incendies, les maladies... Et puis le nombre de cloches utilisées a augmenté ; et on a fini par relier les cloches à un clavier pour pouvoir jouer des mélodies. »

A Rouen, ce sont 64 cloches qui peuvent être actionnées depuis le clavier ; et le répertoire pouvant être interprété par les carillonneurs est ainsi très varié : « Il y a les œuvres originales pour carillon, bien sûr, plus que ce qu'on ne croit d'ailleurs. Beaucoup d'oeuvres dont on hérite du XVIe et XVIIe siècle. Mais il y a aussi toutes les transcriptions : on peut adapter des airs d'opéra, de la musique pour clavecin... Ainsi que le répertoire vocal : des mélodies populaires, des chants profanes ou religieux... »

De la musique, de grandes œuvres... mais qu'en est-il des heures ? Il y a en fait trois types de cloches dans un carillon : le carillon à clavier qui correspond à l'instrument de musique, les cloches de volées que l'on actionne par un simple balancement et qui annoncent, par exemple, le début d'une cérémonie ; et les ritournelles, de courtes mélodies programmées pour être jouées à heure fixe, tout au long de la journée.

Si les ritournelles étaient autrefois gravées sur de grands tambours, dont le mécanisme ressemble à s'y méprendre à celui d'une boîte à musique, elles sont aujourd'hui réglées et lancées par une horloge électronique.

, © Radio France / Nathalie Moller

A Rouen, on peut observer le vieux tambour du carillon au 1er niveau de la tour Saint Romain, bien que celui-ci ne soit plus en utilisation. A près de 30 mètres de hauteur, Patrice Latour nous fait également découvrir le clavier d'étude et la cabine du carillonneur avec, à la clef, un début de concert (qu'il vaut mieux finir d'écouter en bas, dans le jardin d'Albane, car le carillon est un instrument qui se doit d'être entendu de l'extérieur).

Rouen n'est évidemment pas la seule ville à bénéficier d'un carillon : Perpignan, Dunkerque, Douai, Bordeaux, Paris... Toutes ces cités et bien d'autres possèdent elles-aussi leurs cloches, et les Journées Nationales du Carillon (13 et 14 octobre 2018) sont l'occasion de découvrir cet instrument méconnu et patrimonial : visites, animations et concerts sont organisées tout au long du week-end.