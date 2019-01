Les jeunes du CRÉA d’Aulnay-sous-bois en répétition à l’Opéra Bastille

Fondé en 1987 par Didier Grojsman, le Centre de Création Vocale et Scénique propose à Aulnay-sous-Bois diverses formations musicales et artistiques, à destination des plus jeunes comme des adultes. Parmi ces formations, le chœur de scène, composé d'adolescents de 12 à 17 ans, monte chaque année une nouvelle production scénique.

Pour ce spectacle accueilli en janvier 2019 par l'Amphithéâtre de l'Opéra Bastille, c'est une comédie-musicale que les 40 jeunes du chœur de scène vont interpréter. Le spectacle s'appelle Élémentaire, mon cher, et il propose une immersion musicale dans l'univers de Sherlock Holmes, le célèbre détective britannique inventé par Conan Doyle. Le livret et les paroles sont signés Alyssa Landry, quant à la musique, elle est l'oeuvre du compositeur Thierry Boulanger.

Élémentaire, mon cher se joue à l'Amphithéâtre Bastille en janvier 2019 : le mardi 22 à 20 heures, le vendredi 25 à 20 heures, et le samedi 26 à 15 heures. Les jeunes artistes du CRÉA sont dirigés par Didier Grojsman et mis en scène par Jean-Michel Fournereau.