Les enfants d'une classe de CP découvrent le chant lyrique

S'il est conseillé d'attendre la fin de la puberté pour forger et développer sa voix lyrique, il n'y a pas d'âge, en revanche, pour découvrir l'univers de l'opéra. En témoigne l'intervention de la jeune soprano Lou Benzoni Grosset dans une classe de CP de l'école Ormesson 1 d'Enghien-les-Bains.

Après quelques exercices de souffle et des vocalises, les enfants ont pu eux-aussi donner de la voix. Car depuis la rentrée, ils apprennent avec leur enseignante Carine Barbier les chansons de l'opéra Myla et l'arbre-bateau d'Isabelle Aboulker, une oeuvre qu'ils auront l'occasion de présenter sur scène, à la fin de l'année scolaire. « Au début, j'avais vraiment l'impression de leur parler chinois, raconte Carine Barbier. Mais en écoutant les chansons, en lisant bien les textes, ils ont été ravis. Et maintenant le projet avance bien. »