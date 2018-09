Play Me I'm Yours : des pianos colorés et personnalisés !

Et si on mettait un peu de couleur sur nos instruments de musique ? C'est l'idée de l'artiste plasticien Luke Jermann qui, en 2008, a créé le festival Play Me I'm Yours en Angleterre. Après cette première édition britannique, le projet s'est exporté à travers le monde et notamment en France, où il est organisé depuis 2012 par Eric Pacheco et son agence Strategic & Event.

« Le piano est un objet ornemental. L'idée c'est que les artistes puissent se l'approprier et le transformer en oeuvre », explique Eric Pacheco. Les pianos transformés sont ensuite exposés, mais pas seulement : ils ont aussi et surtout vocation à être utilisés. Les instruments sont ainsi mis à disposition du grand public pendant une dizaine de jours, avant d'être distribués à des structures d'intérêt général.

Dans le cadre de l'édition 2018 du festival Play Me I'm Yours, ce sont 12 pianos qui ont été décorés et customisés par 12 artistes : Bebar, French, Jace, Jo Di Bona, Kitsa, Lassaad Metoui, Lazoo, Mush, Pest, Sifat, Tanc, et Wire. Après avoir été mis en libre-service dans les allées du centre commercial Les Passages, à Boulogne-Billancourt, les pianos sont ensuite donnés à différents établissements tels que l'Hôpital Sainte Anne et l'Hôpital Bichat, à Paris.

