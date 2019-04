Au cœur de l'atelier costumes de l'Opéra de Bordeaux...

C'est au 5ème et dernier étage du Grand Théâtre de Bordeaux, sous une très belle charpente en bois que se trouve l'atelier costumes. Ce matin une dizaine de couturiers et de couturières s’affairent, avec calme et concentration, sous la direction du chef d’atelier, Jean-Philippe Blanc :"nous préparons trois spectacles différents ! On va livrer une cinquantaine de costumes dans les 3 semaines qui viennent… "

, © Radio France / Nathalie Moller

Une cinquantaine de costumes pour une cinquantaine d’artistes. Des danseurs, des chanteurs. Des petits, des grands. Des minces, des moins minces… Ici nous sommes dans un atelier de couture sur-mesure, et le corps de chaque interprète est pris en compte dans le processus de création.

A travers les costumes, les artistes font apparaître des personnages qu'ils ne sont pas. Les costumes doivent par ailleurs s'adapter au corps des artistes : si ceux des danseurs sont "fins et musculeux", ceux des chanteurs lyriques sont "plus massifs, plus présents".

, © Radio France / Nathalie Moller

A chaque production son metteur en scène, et à chaque mise en scène son costumier. Pour ses ballets et ses spectacles lyriques, l’Opéra national de Bordeaux fait appel à des créateurs invités… Ils peuvent être issus aussi du monde du cinéma, du théâtre, de l’architecture… Le rôle de l’atelier costume va être d’accompagner ces créateurs, d’accueillir leurs idées, de proposer un savoir-faire et une expertise.