Former les jeunes musiciens à la médiation et la pédagogie

Créé en 1982 à l'initiative du ministère de la Culture, l'Orchestre Français des Jeunes propose chaque année plusieurs sessions de formation au métier de musicien d'orchestre. Deux de ces sessions concernent l'orchestre symphonique et, depuis 2006, une autre session est désormais consacrée à l'orchestre baroque.

Ancienne et internationalement réputée, la formation proposée par l'OFJ n'en reste pas moins ouverte et perméable aux évolutions du métier de musicien, parmi lesquelles le besoin d'échange et de médiation avec le public. « La formation à la médiation est un aspect important - pas essentiel mais important - de ce que l’OFJ propose aux jeunes musiciens, parce que la relation avec le public est de plus en plus présente dans les orchestres professionnels, explique Pierre Barrois, directeur de l'OFJ. Pratiquement tous les musiciens doivent être capables d'animer des interventions, de jouer et parler face à des publics qui n’ont pas forcément l’habitude d’écouter de la musique classique. »

Ce vendredi 16 novembre, les 24 musiciens de l'OFJ Baroque avaient donc rendez-vous avec les résidents d'une clinique psychiatrique ainsi que d'un EHPAD de la ville de Soissons (département de l'Aisne), après un premier concert pédagogique donné devant plus de 190 enfants de la ville, à la Cité de la musique et de la danse.

Or, capter l'attention du jeune public nécessite une préparation particulière, de la même manière que présenter et mettre en scène une programmation musicale ne s'improvise pas. C'est pourquoi les musiciens de l'OFJ Baroque ont reçu une brève formation à la médiation : 4 jours de travail et d'expérimentation orchestrés par Arnaud Guillou, chanteur lyrique et médiateur aguerri :

« Je pense que les musiciens classiques n’ont pas encore conscience de l’importance et de l’efficience de la médiation, fait remarquer Arnaud Guillou. Tout commence avec leur travail à eux, musiciens : quand ils s’interrogent sur la partition, quand ils retrouvent ce qu'ils ont peut-être un peu perdu de vue parce qu’ils font de la musique depuis qu’ils ont 6 - 8 -10 ans... La médiation est aussi une démarche artistique. »

L'Orchestre Français des Jeunes recrutent pour ses prochaines sessions :

- Du 11 janvier au 8 février 2019 pour la session symphonique (inscriptions ouvertes jusqu’au 2 décembre aux musiciens âgés de 16 25 ans)

- Au printemps 2019 pour la prochaine session baroque