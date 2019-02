À Nantes, la musique s'invite aussi en prison

Il est l'un des plus grands mandolinistes de la scène actuelle et, ce jeudi 31 janvier, c'est au sein du Centre de Détention de Nantes qu'il a accepté de se produire. Julien Martineau fait sonner sa mandoline en prison, devant une quinzaine de détenus tous volontaires pour participer à cet échange musical.

Certains découvrent l'instrument, d'autres bénéficient d'une excellente culture musicale. Face à ce public hétérogène mais unanimement impliqué, concentré, Julien Martineau s'adapte, improvise quelques explications ou intermèdes musicaux en fonction des réactions et demandes.

Côté Folle Journée, cela fait déjà 17 ans que les équipes de René Martin organisent des concerts en milieu carcéral, et ce, en partenariat avec le Centre Pénitentiaire de Nantes, la Ligue de l'enseignement et le SPIP 44 (Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation de Loire-Atlantique).