Et si on essayait la danse baroque ?

Deux fois par an, le Centre national de la danse de Pantin organise des ateliers Danses Partagées. Ouverts à tous - professionnels comme amateurs - ces ateliers proposent la découverte de différents univers chorégraphiques, parmi lesquels l'univers baroque.

Pour cette édition automnale 2018 des ateliers Danses Partagées, c'est Béatrice Massin, directrice de la compagnie Fêtes Galantes, qui nous fait découvrir cette danse dite historique.

Si la chorégraphe a notamment travaillé avec le réalisateur Gérard Corbiau pour le film Le Roi Danse, il lui tient aussi à cœur de tisser des liens entre danse baroque et chorégraphies d'aujourd'hui. « Mon travail consiste à créer à partir d'éléments baroques, explique la danseuse. J'essaye de voir quels peuvent être les parallèles à faire entre les principes de la danse dite baroque - qui sont des principes anatomiques très simples - et les pratiques contemporaines.»

Entre histoire et création, passé et contemporanéité, plongée dans l'univers chorégraphique et musical de Béatrice Massin.