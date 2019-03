Quand les spectateurs sont invités à chanter pendant un opéra

Silence et calme sont habituellement de rigueur dans une salle d'opéra... Mais pas pour cette fois ! A l'Opéra de Rouen Normandie, Une Carmen, Etoile du Cirque propose au public de chanter avec les artistes, d'entonner les plus grands airs composés par George Bizet. C'est ce qu'on appelle un opéra participatif.

L'Opéra de Rouen est précurseur en la matière. Voilà une dizaine d'années qu'il produit des opéras participatifs et, pour la saison 2018-2019, c'est une adaptation de Carmen qui a été choisie, dans une version cirque. L'oeuvre originale a été raccourcie (1 heure 10 de spectacle au lieu de 2 heures 40), mais « on reconnait tout de l'opéra de Bizet » assure la cheffe d'orchestre Alexandra Cravero, « On a gardé l'histoire de Carmen, à part la chute qui est légèrement différente, et on a aussi gardé tous les tubes que l'on connait et qui nous trottent en tête. »

Ces tubes, ce sont justement ceux que les spectateurs ont pu apprendre et réviser en amont du spectacle. Pour ce qui est des scolaires, le travail musical a été réalisé directement par les professeurs, grâce à un matériel pédagogique (CD et livret) mis à disposition par l'Opéra de Rouen. Pour les représentations tout public, la cheffe de chœur Jeanne Dambreville propose une mise en voix et une petite séance d'apprentissage avant le spectacle, afin que chacun puisse donner de la voix.

La mezzo-soprano Eléonore Pancrazi, Révélation Artiste Lyrique des Victoires de la Musique Classique 2019, tient le rôle de Carmen : « Ça fait du bien de chanter pour des oreilles toutes neuves ! confie-t-elle à l'issue d'une représentation pour les publics scolaires. Mais le travail en amont reste le même que pour n'importe quel opéra. »

« Les opéras participatifs ouvrent une porte sur notre métier à toutes les générations, et à tous les néophytes, poursuit la jeune chanteuse. On est dans l'opéra au premier degré, de façon très ludique. Depuis qu'on a commencé ce Carmen je reçois énormément de messages de la part de parents sur ma page Facebook pro. Ils me disent que leurs enfants n'arrêtent pas de chanter, et qu'eux aussi ont été convaincus ! Parce que c'est simple. On fait entendre de la belle musique de manière brute. »

Il faut continuer ce travail, parce qu'on forme le public de demain comme ça.

